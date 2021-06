L’ancienne astronaute Pam Melroy confirmée comme administratrice adjointe de la NASA

Les deux principaux postes de la NASA sont désormais officiellement pourvus.

Le Sénat américain a confirmé jeudi 17 juin l’ancienne astronaute Pam Melroy au poste d’administrateur adjoint de la NASA, environ six semaines après avoir fait de même pour le chef de l’agence spatiale Bill Nelson.

« C’est un honneur d’être confirmé par le Sénat au poste d’administrateur adjoint de la NASA, et je suis touché par la confiance du président Biden et du vice-président Harris en moi », a déclaré Melroy dans un communiqué.

« J’ai hâte de retourner dans la famille de la NASA et de travailler avec l’administrateur Nelson pour m’assurer que les États-Unis continuent de mener dans l’espace et au-delà – en explorant les merveilles de l’univers, en développant la recherche en sciences de la Terre essentielle à la lutte contre le changement climatique, en débloquant des découvertes scientifiques qui va changer le monde tel que nous le connaissons et inspirer la prochaine génération de découvreurs et de rêveurs », a-t-elle ajouté.

La confirmation de Melroy n’a jamais vraiment été mise en doute. Elle a reçu un large soutien bipartite lors de son audience de confirmation au Sénat le mois dernier, et son curriculum vitae est extrêmement solide.

Melroy a servi dans l’US Air Force avant de rejoindre la NASA. Elle a effectué trois missions de navette spatiale, pilotant STS-92 en 2000 et STS-112 en 2002 et commandant STS-120 en 2007. Elle est l’une des deux seules femmes, avec l’astronaute de la NASA Eileen Collins, à commander une mission de navette.

Après avoir pris sa retraite de la NASA en 2009, elle a occupé plusieurs postes de haut niveau dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense. Elle a travaillé chez Lockheed Martin et la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, par exemple, et a été directrice adjointe du Tactical Technology Office à la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Elle a également le plein soutien de Nelson.

« Pam est une pionnière et une vétéran de la NASA, et sera un leader exceptionnel alors que nous nous aventurons plus loin vers les étoiles », a déclaré Nelson, un ancien sénateur démocrate de Floride, dans le même communiqué. « Nous avons certainement de la chance de l’avoir à bord, et j’ai hâte de diriger la NASA avec elle en tant qu’équipe. »

Melroy n’était pas la seule personne à avoir obtenu l’approbation du Sénat jeudi. La chambre a également confirmé l’océanographe Rick Spinrad en tant que chef de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), qui s’associe à la NASA pour certaines missions d’observation de la Terre.

