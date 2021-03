L’ancien sénateur Bill Nelson qui a volé dans une navette spatiale nommé par Biden pour diriger la NASA

22 mars 2021 09:31:15 IST

Le président Joe Biden a choisi un ancien sénateur de Floride qui a volé sur la navette spatiale juste avant l’accident du Challenger pour diriger la NASA. Biden a annoncé vendredi son intention de nommer Bill Nelson en tant qu’administrateur de l’agence spatiale. S’il est confirmé par le Sénat, Nelson deviendra le 14e administrateur de la NASA, succédant à un autre ancien membre du Congrès, Jim Bridenstine, un républicain de l’Oklahoma. Nelson siège actuellement au conseil consultatif de la NASA. Nelson a promis, si cela est confirmé, «d’aider à conduire la NASA vers un avenir passionnant de possibilités.» L’agence spatiale travaille pour renvoyer les astronautes sur la Lune cette décennie et compte plus que jamais sur des entreprises privées américaines et même d’autres pays pour obtenir ce travail. – et d’autres – c’est fait.

«Sa main-d’œuvre rayonne d’optimisme, d’ingéniosité et de dynamisme», a déclaré Nelson dans un communiqué. «L’équipe de la NASA continue de réaliser ce qui semble impossible alors que nous nous aventurons dans le cosmos.»

Nelson, 78 ans, a grandi près de Cap Canaveral et était membre du Congrès démocrate lorsqu’il a lancé à bord de la navette spatiale Columbia le 12 janvier 1986. Son commandant était Charles Bolden Jr., qui a ensuite été administrateur de la NASA sous le président Barack Obama – à L’impulsion de Nelson.

Dix jours seulement après la fin de leur vol, Challenger a été détruit peu de temps après le décollage et les sept astronautes ont été tués.

Nelson, qui a un diplôme en droit et est un ancien capitaine de la Réserve de l’armée américaine, a servi six mandats à la Chambre des représentants des États-Unis de 1979 à 1991. Il a été élu en 2000 au Sénat, où il a servi jusqu’à sa défaite en 2018 par l’ancien gouverneur de la Floride, Rick Scott.

En 2017, Nelson a critiqué la nomination de Bridenstine par le président Donald Trump, affirmant que le chef de la NASA ne devrait pas être politique mais plutôt non partisan.

Bridenstine a plutôt offert des éloges bienveillants vendredi et a exhorté la confirmation de Nelson «sans délai».

Dans un communiqué, Bridenstine a déclaré que Nelson avait le poids politique nécessaire pour traiter à la fois avec la Maison Blanche et le Congrès, et les compétences diplomatiques nécessaires pour diriger un effort international visant à renvoyer des astronautes sur la Lune et sur Mars. Il a également «l’influence nécessaire pour fournir des budgets solides à la NASA».

Les membres du Congrès expriment déjà leur soutien à Nelson.

« Il n’y a pas eu de plus grand champion, non seulement pour l’industrie spatiale de la Floride, mais pour le programme spatial dans son ensemble que Bill », a déclaré le sénateur Marco Rubio, R-Florida, dans un communiqué. «Sa nomination me donne la certitude que l’administration Biden comprend enfin l’importance du programme Artemis (atterrissage sur la lune) et la nécessité de gagner la course à l’espace du XXIe siècle.»

C’est un moment critique pour la NASA alors que l’élan s’accélère dans le programme spatial commercial.

SpaceX est sur le point de lancer son troisième vol d’astronautes vers la Station spatiale internationale pour la NASA; Boeing devrait commencer à effectuer des livraisons d’équipage plus tard cette année. Les livraisons de stations spatiales, quant à elles, sont gérées par des entreprises privées sous contrat avec la NASA depuis près d’une décennie.

Dans le même temps, la NASA s’associe à des entreprises privées pour lancer des expériences et des équipements sur la Lune, ainsi que des atterrisseurs lunaires qui livreraient des astronautes à la surface. Jeudi seulement, la NASA a mené avec succès un tir d’essai de l’étage central de sa fusée lunaire SLS – le système de lancement spatial.

Le nouveau programme moonshot est nommé Artemis d’après la sœur jumelle d’Apollo et a l’intention d’inclure une femme lors de son premier atterrissage sur la lune.

Certains observateurs de l’espace avaient espéré voir la première femme à la barre de la NASA.

«Il est temps pour une administratrice. Beaucoup de candidats qualifiés », a tweeté Wayne Hale, directeur de la navette spatiale à la retraite et responsable du programme, plus tôt ce mois-ci. Il est également membre du conseil consultatif de la NASA.

L’une des rares femmes à avoir été administratrice adjointe de la NASA, Lori Garver, a noté dans un tweet jeudi: «Le réseau des bons vieux garçons est fort.» Elle encourage l’ancien commandant de la navette spatiale Pam Melroy pour la deuxième place.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂