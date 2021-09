L’ancien directeur de l’aéroport de Logan se souvient avoir été blâmé pour le 11 septembre

Septembre a toujours été un mois de fins et de débuts ; les saisons changeantes et les nouvelles années scolaires. Au cours des dix-neuf dernières années, cela signifiait également marquer l’anniversaire du 11 septembre 2001 – le jour où notre monde a été changé par 19 pirates de l’air qui ont pris le contrôle de quatre avions presque exactement au même moment, au départ de trois aéroports différents, tuant 2977 personnes.

J’étais responsable d’un de ces aéroports ce jour-là.

La plupart d’entre nous ont nos propres histoires sur le 11 septembre. Nous savons où nous étions, qui nous avons appelé lorsque nous avons vu les images horribles à la télévision – certains pleurant soudain la perte d’un être cher, d’autres secoués par la perte d’un sentiment de sécurité sur nos rives.

Mon histoire du 11 septembre est différente.

Le 11 septembre 2001, j’étais à la tête de l’aéroport Logan de Boston, rampe de lancement des deux avions qui ont détruit le World Trade Center, le vol 11 d’American Airlines et le vol 175 de United Airlines.

En raison de mon poste de directeur de Massport, la Massachusetts Port Authority, de nombreuses personnes pensaient que j’étais en partie responsable des attentats du 11 septembre. Cela n’a pris que 48 heures jusqu’à ce que le premier reportage paraisse suggérant que je pourrais être licencié à la suite des détournements d’avion.

Une tempête politique et médiatique s’en est suivie, les gros titres ont remis en question mon expérience et la sécurité de l’aéroport de Logan. Des reporters de télévision ont frappé à ma porte, des émissions de radio ont fait rage, des dirigeants politiques ont tenu des auditions et formé une commission du ruban bleu.

Six semaines plus tard, j’ai été contraint de démissionner, brisant la carrière réussie que j’avais construite. Peu de temps après, une famille du 11 septembre m’a poursuivi pour mort injustifiée, demandant à un tribunal fédéral de me tenir personnellement responsable.

Cela a brisé mon cœur et mon âme.

Il m’a fallu plus de 13 ans pour rassembler toutes mes expériences dans un mémoire intitulé On My Watch.

Je n’étais pas sûr que mon histoire vaille la peine d’être racontée. Personne que je connaissais personnellement n’est mort ce jour-là. Je ne faisais pas partie de l’effort de rétablissement de New York ou de la réponse fédérale.

Plus qu’une histoire sur la restauration de la confiance dans l’aviation commerciale, la mienne est une histoire sur la reconstruction d’une vie brisée.

J’offre mon histoire et ses leçons, dans l’espoir que ceux qui naviguent sur leurs propres chemins douloureux puissent en tirer.

Il m’a fallu de nombreuses années pour comprendre pourquoi je devenais l’objet de blâme et pour arrêter de me blâmer. J’en suis venu à voir que j’étais distingué et blâmé parce que les gens avaient besoin d’affirmer un sentiment de contrôle sur un événement insondable et terrifiant. Pour les dirigeants, me blâmer était une réponse facile à une question difficile : comment pouvons-nous assurer la sécurité des gens ?

Cependant, blâmer n’est pas le leadership. Cela ne résout pas les problèmes, cela les couvre.

Être blâmé pour tant de morts le 11 septembre a également semé le doute dans ma propre conscience.

Pendant des années, je me suis demandé si j’aurais pu faire plus et j’ai cherché des sources externes d’exonération pour me dire que je n’étais pas à blâmer.

Lorsque les poursuites judiciaires contre moi ont été abandonnées et que je n’étais plus considéré comme partiellement responsable des attentats du 11 septembre, je ne me sentais pas mieux.

Même lorsque Logan lui-même a été libéré de tous les procès et que la Commission nationale sur les attaques terroristes contre les États-Unis, également connue sous le nom de Commission du 11 septembre, a déterminé que la sécurité de Logan n’était pas différente de celle de tout autre aéroport majeur, j’ai trouvé que ce n’était pas suffisant.

Personne, aucune voix extérieure, n’allait me guérir de la douleur d’être blâmé pour le détournement de ces deux avions le 11 septembre.

Je devais être mon propre héros. J’ai dû écouter ma propre voix intérieure, trop longtemps noyée par le bruit de la foule et une culture qui se transforme en boucs émissaires commodes.

J’ai appris à m’accrocher à cette vérité : ce n’était pas de ma faute. Ça ne l’a jamais été.

Photo reproduite avec l’aimable autorisation de l’auteur

Il y avait, cependant, quelques voix qui m’ont atteint avec une générosité d’esprit qui était humiliante.

J’ai eu le privilège d’avoir des contacts, voire des amis, avec certaines familles du 11 septembre dont la gentillesse et la compassion m’ont servi de radeau de sauvetage. Qu’ils me laissent partager mon propre deuil et partager leur chagrin est un cadeau que je ne pourrai jamais rembourser.

Alors au lieu de cela, j’essaie de payer leur compassion en avant.

Leur gentillesse et leur empathie m’ont aidé à aller de l’avant, pas à avancer. C’est une distinction importante que j’ai également apprise au cours des 19 dernières années. Beaucoup de gens, proches et étrangers, m’ont poussé à passer à autre chose, à claquer une porte métaphorique sur le passé.

Mais je ne pouvais pas faire ça, et j’avais l’impression que je ne parvenais pas à être fort et résilient.

Ce que je sais maintenant, c’est que « passer de l’avant » à partir d’un événement aussi traumatisant n’est pas possible, alors qu’« aller de l’avant » pour construire un nouvel avenir, conscient de son fondement de perte, l’est.

Pour moi, c’est une définition plus vraie de la résilience.

J’habite au bord de la mer et je récupère des morceaux de verre de mer à marée basse. Il ne ressemble en rien à la bouteille qui a été jetée à l’origine dans la mer, s’effondrant au fil des décennies dans le tourbillon des vagues, du sel et du sable. Cette bouteille est changée à jamais, mais ce qu’elle devient a toujours de la valeur, apportant beauté et sens à ceux qui la trouvent.

Chaque année, je suis attristé mais aussi réconforté par les cérémonies, grandes et petites, dans les monuments et sur les places des villes, qui honorent les familles du 11 septembre qui ont perdu des êtres chers ce jour-là.

Nous n’oublierons jamais leur profonde perte ni l’héroïsme de ceux qui ont couru vers le danger pour sauver les autres.

Alors que je poursuis un voyage du 11 septembre qui est parfois ardu et parfois plein de grâce, je les garde dans mon cœur, reconnaissant d’avoir réalisé que je suis aussi résistant qu’un verre de mer.

J’ai écouté ma propre voix et j’ai avancé. Ma guérison est venue en son temps, à son rythme.

Le vôtre aussi.

Virginia Buckingham est responsable des affaires publiques et ancienne éditorialiste et chroniqueuse du Boston Herald, ainsi que l’auteur des mémoires, On My Watch. Elle a été chef de cabinet de deux gouverneurs du Massachusetts et a été la première femme à diriger la Massachusetts Port Authority. Suivez-la sur Twitter.