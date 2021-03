L’ancien directeur de Bioshock révèle les plans annulés derrière le film de jeu vidéo épique classé R

Il y a peu de franchises de jeux qui bénéficient de l’acclamation critique du Bioshock séries. Le jeu a attiré un grand nombre de fans en raison de sa capacité à combiner un jeu de tir à la première personne classique et une action RPG avec un scénario provocateur basé sur la philosophie du monde réel. Vers 2010, pirates des Caraïbes et Rango le réalisateur Gore Verbinski devait diriger l’adaptation cinématographique de Bioshock. Dans une interview avec Collider, Verbinski a expliqué que le projet nécessitant à la fois une cote R et un budget massif a finalement conduit à sa chute.

« On en parlait comme d’un film. Et c’était étrange, ma première rencontre à Universal le Bioshock était assis dans une pièce et disait: «Hé les gars, c’est un film évalué à 200 millions de dollars». Et c’était silencieux. Je me souviens que mon agent avait dit: «Pourquoi avez-vous dit ça? Je suis comme, parce que ça l’est. Pourquoi simplement essayer de tuer un film que vous n’avez même pas commencé? C’est avant d’avoir un script avant quoi que ce soit. Je veux juste être clair. Et je pense que tout le monde au studio allait bien, ouais, d’accord, peut-être. Wow, non. C’est gros, nous le savons. «

Le Bioshock Les jeux racontent l’histoire de la ville sous-marine fictive de Rapture. Construit sur les idéaux selon lesquels les entreprises privées devraient être exemptes de tout contrôle gouvernemental, le jeu voit ses différents protagonistes combattre une armée d’antagonistes pour atteindre les niveaux supérieurs de pouvoir de Rapture, où la victoire est décidée autant par les choix moraux du protagoniste que par leur capacité à élaborer des stratégies et à utiliser divers pouvoirs.

La base première du succès de Bioshock est la capacité de son récit à placer le joueur dans des situations nouvelles et difficiles qui nécessitent presque une cote R. Selon Verbinski, sa demande d’un gros budget pour une adaptation notée R a fait hésiter le studio parce que Zack Snyder’s Gardiens, une autre fonctionnalité notée R à gros budget, est sortie récemment et a sous-performé au box-office. Si Gore Verbinski avait été autorisé à faire Bioshock, le cinéaste pense que son interprétation du matériau aurait rendu justice à la fois à l’action et aux fondements philosophiques des jeux.

« Je pense que c’est l’un des rares récits de jeux vidéo qui a en fait une belle histoire. C’est Œdipe. Il a un bon flux narratif. Il a une sorte de narrateur indigne de confiance. Il a, à la base … Encore une fois, c’était un. Je suis allé voir John Logan avec, et il a vraiment répondu à l’aspect dramaturgique de l’histoire. Donc, nous avons passé beaucoup de temps à adapter le scénario. De toute évidence, le grand accident d’avion a été une énorme pièce de théâtre, l’entrée dans ce monde. Il y avait beaucoup de story-board, beaucoup de pré-vis. «

« Il y avait du jeu avec comment avoir les deux fins. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le jeu, mais disséquer cette feinte jusqu’à la fin heureuse. Et puis, toujours avoir la version déchaînée de la fin. Nous essayions de réussir. ça, ce qui était vraiment excitant. Où si vous regardez le film, vous pourriez obtenir les deux. Le truc du décor pour moi … Je n’aime pas l’action générique s’il n’y a pas d’histoire à travers la ligne. «

Cette nouvelle est née à Collider.

Sujets: Jeux vidéo