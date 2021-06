L’ancien climat de la Terre avertit que nous devons prendre des mesures urgentes, selon une étude

Les scientifiques se sont penchés sur l’histoire ancienne de la Terre et ont découvert qu’elle prendrait des mesures sérieuses pour réduire émissions de combustibles fossiles pour empêcher notre climat d’atteindre des niveaux de réchauffement préhistoriques.

Une équipe internationale de chercheurs a scruté le passé pour reconstituer l’histoire la plus complète à ce jour des niveaux de dioxyde de carbone (CO2) sur Terre au cours des 66 derniers millions d’années dans une nouvelle étude. Avec ce travail, ils visaient à renforcer notre compréhension du lien entre le CO2 et le climat, à montrer comment les choses ont vraiment changé depuis l’époque où les dinosaures ont parcouru la planète Terre pour la dernière fois et à envisager l’avenir de la Terre comme changement climatique continue de menacer nos planètes et ses habitants.

Avec cette étude, l’équipe a montré comment, sans une réduction significative des émissions de combustibles fossiles, la Terre atteindra bientôt des niveaux de CO2 aussi élevés qu’il y a environ 50 millions d’années.

« Si nous permettons à la combustion de combustibles fossiles de continuer à croître, nos petits-enfants pourraient connaître des niveaux de CO2 qui n’avaient pas été observés sur Terre depuis environ 50 millions d’années, une époque où les crocodiles parcouraient l’Arctique », a déclaré le chercheur principal James Rae, chercheur au École des sciences de la terre et de l’environnement de l’Université de St. Andrews en Écosse, dit dans un communiqué .

« Le CO2 a déjà transformé le visage de notre planète », a déclaré Rae, et « à moins que nous ne réduisions les émissions le plus rapidement possible, il le fera à nouveau ».

Dans cette étude, qui a été publié lundi (31 mai) dans la revue Annual Review of Earth and Planetary Sciences, l’équipe a analysé les données recueillies au cours des 15 dernières années. Ces données proviennent de recherches antérieures qui ont prélevé des échantillons de boue ancienne des fonds marins.

Ces anciens noyaux de boue contenaient des fossiles et des molécules microscopiques qui se sont accumulés au fil du temps. Ces échantillons contiennent des informations préservées sur les niveaux de CO2 et les conditions climatiques du passé.

Ainsi, en examinant ces enregistrements de l’histoire climatique ancienne, l’équipe a pu cartographier les niveaux de CO2 au fil du temps. Cela leur a permis de comparer les niveaux de CO2 actuels avec les niveaux préhistoriques et de se faire une idée de ce à quoi pourrait ressembler notre monde si nous revenions à ces conditions climatiques extrêmes.

« Par exemple », a déclaré Rae, « la dernière fois que le CO2 était aussi élevé qu’aujourd’hui, suffisamment de glace a fondu pour élever le niveau de la mer de 20 mètres [66 feet], et il faisait assez chaud pour que les hêtres poussent en Antarctique. »

