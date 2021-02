L’ancêtre humain Ardi a peut-être «  basculé des arbres  » comme des chimpanzés jusqu’à il y a 4,4 millions d’années

26 févr.2021 15:15:17 IST

Il est peut-être de notoriété publique que les êtres humains partagent leur ascendance avec les singes, mais nous n’avons pas encore vu une image claire du moment où les humains ont commencé à marcher debout et à quel stade les chimpanzés et les êtres humains ont été détournés vers des voies d’évolution différentes. Un groupe de scientifiques est maintenant sur le point de déchiffrer l’ancêtre commun des humains et des chimpanzés, et de découvrir comment les premiers humains se sont adaptés à la marche sur deux pieds.

Thomas Cody Prang, professeur adjoint d’anthropologie à la Texas A&M University, avec d’autres, a étudié les restes de squelette de Ardipithecus ramidus ou Ardi pour trouver des indices cruciaux sur le lien évolutif. Le squelette d’Ardi remonte à 4,4 millions d’années et a été trouvé en Éthiopie en 1992, mais il a fallu 17 ans pour évaluer leur importance.

Heureusement, l’une de ses mains était exceptionnellement bien conservée et les scientifiques ont pu la comparer avec des centaines d’autres spécimens de main d’humains, de singes et de singes actuels. Le but était de tester les fonctions de locomotive et les comportements de l’hominin à d’autres parents humains fossiles.

Pilonner mentionné comme la forme des os « reflète l’adaptation à des habitudes ou des modes de vie particuliers » et a été considérée comme un aspect important des études évolutionnistes, des inférences peuvent être tirées sur le comportement d’espèces éteintes comme dans le cas Ardi. L’équipe a trouvé des preuves d’un grand saut évolutif entre le type de main représentée par Ardi et toutes les mains d’hominidés plus tardives, indiquant ainsi qu’Ardi était présent pendant une période critique de l’évolution.

Ardi vivait lorsque des adaptations à une «forme plus humaine de marche debout» se produisaient. Le professeur a ensuite lié leur étude à une idée classique proposée pour la première fois par Charles Darwin en 1871. Darwin avait suggéré que l’utilisation des mains et des membres supérieurs pour manipuler l’environnement était apparue chez nos premiers ancêtres humains pour les aider à marcher debout.

« L’évolution des mains et des pieds humains s’est probablement produite de manière corrélée », a ajouté Prang.

Comme l’étude publiée dans Progrès scientifiques a découvert que les premiers hominins ont évolué à partir d’un ancêtre avec un « répertoire de position varié comprenant la suspension et l’escalade verticale », notre compréhension de l’origine de la lignée est affectée.

