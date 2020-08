Lancement OnePlus Nord: quand le téléphone Spar laisse enfin tomber les coques

Mise à jour (7 juillet 2020, 15 h): La date de lancement du OnePlus Nord est désormais officielle. Le constructeur a confirmé dans un communiqué de presse que le dévoilement aura effectivement lieu le 21 juillet. Pour tous ceux qui souhaitent suivre le livestream, la société recommande l’application dédiée «Nord Launch». Cependant, il sera probablement également possible de regarder la présentation via d’autres canaux.

Article original:

Le pouce de lancement du OnePlus Nord est apparemment enfin connu. Il semble que le téléphone Spar se montre enfin au public le 21 juillet. Amazon est responsable de la fuite.

Le géant de la vente par correspondance a apparemment envoyé des invitations, qui devraient indiquer la date du dévoilement de OnePlus Nord. La présentation a apparemment lieu dans le cadre d’un événement de lancement d’AR, comme l’a rapporté l’autorité Android. Le dévoilement peut être suivi via un site Web actuellement inactif (“à venir”), qui est lié dans l’invitation. Le leaker Ishan Agarwal avait également évoqué l’événement le 21 juillet sur Twitter, mais a depuis supprimé son tweet.

OnePlus Nord: probablement lancé le 21 juillet

La date de lancement putative a du sens. On s’en souvient: le fabricant met trois jours pour pré-commander le smartphone pas cher. Le 15 juillet, les parties intéressées ont la dernière opportunité de sécuriser OnePlus Nord tôt. Un événement de lancement exactement sept jours plus tard semble compréhensible. Cependant, on peut se demander si nous découvrirons quelque chose de nouveau sur le téléphone d’épargne le 21 juillet. D’ici là, comme on connaît le constructeur, un ou deux teasers nous attendent.

Cette fonction de caméra donne envie de la lancer

En parlant de teasers: après que le fabricant nous a récemment montré le OnePlus Nord dans une vidéo, le tweet suivant montre également l’emballage:

La photo provient du compte Instagram officiel que le fabricant a dédié au smartphone. L’article parle d’un nouveau design épuré et d’une incroyable robustesse. Apparemment, des qualités que non seulement l’emballage mais aussi le OnePlus Nord apporteront.

De l’Ishan Agarwal évoqué au début, il y a aussi de bonnes nouvelles concernant l’appareil photo du OnePlus Nord:

Selon le Leaker, nous pouvons nous attendre à une stabilisation optique de l’image. Une telle fonctionnalité de caméra serait en effet quelque chose de spécial pour un smartphone de milieu de gamme. La fonction ne se trouve presque que sur les appareils plus chers. Il est particulièrement précieux la nuit et pour les utilisateurs aux mains agitées. Parce que la stabilisation optique de l’image (OIS) compense les mouvements et évite ainsi les images floues. Le OnePlus Nord s’attend-il donc à l’un des meilleurs smartphones avec appareil photo de la classe moyenne? Nous sommes ravis.