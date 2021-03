Lancement officiel de Mi Mix Fold en Chine, prix, spécifications et disponibilité

Xiaomi a enfin lancé son premier smartphone pliable appelé le Mi Mix Fold en Chine. Le nouvel appareil est le premier appareil pliable de la société doté d’un écran pliable WQHD + OLED similaire au Samsung Galaxy Z Fold 2 et au Huawei Mate X2. Le Mi Mix Fold dispose également d’un écran secondaire AMOLED Cover sur sa face supérieure.

#MiMIXFOLD dispose d’un grand écran AMOLED pliable de 8,01 pouces et prend en charge WQHD + Dolby Vision pour des images cristallines, en vous assurant toujours d’obtenir la meilleure image. #XiaomiMegaLaunch pic.twitter.com/dfcJoMpS6E – Xiaomi (@Xiaomi) 30 mars 2021

Jetons un coup d’œil aux spécifications du nouveau Mi Mix Fold ci-dessous.

Écran pliable QHD + 8,01 pouces

Écran de couverture AMOLED 6,52 pouces FHD + 90 Hz

Caméra Quad 108MP Primaire 13MP Téléobjectif Ultra-large 8MP (3x) Macro 8MP

Surge C1 FAI

Qualcomm Snapdragon 888

-12 / 16 Go LPDDR5

256/512 UFS 3.1

Batterie 5020mAh

Charge 67W

Prix ​​et disponibilité du Mi Mix Fold

Mi Mix Fold en Chine a été au prix de 9 999 CNY (environ 1,12 100 Rs) pour la variante de stockage de base 12 Go + 256 Go. Alors que le téléphone coûte CNY 10 999 (environ Rs.123,300) pour le 12 Go + 512 Go et CNY 12 999 (environ Rs.145700) pour l’option de stockage haut de gamme 16 Go + 512 Go.

Mi Mix Fold sera disponible à l’achat à partir du 16 avril en Chine continentale via les canaux de vente officiels de Xiaomi. Cependant, les précommandes pour Mi Mix Fold – aux côtés de Mi Mix Fold Ceramic Special Edition ont déjà commencé dans le pays à partir du 30 mars.