Lancement de Tata Safari Gold Edition pour marquer la reprise de l’IPL 2021: Obtient des sièges ventilés, CarPlay sans fil

Pour marquer la reprise de la ligue de cricket IPL 2021, Tata Motors a sorti une édition spéciale de son SUV phare, nommé le Tata Safari Gold. Le suffixe « Gold » est un clin d’œil à la reprise de la ligue à Dubaï, également appelée « Ville de l’or ». Le Safari Gold sera proposé en deux versions – manuelle (Rs 21,90 lakh) et automatique (Rs 23,18 lakh, les deux prix, hors salle d’exposition), ce qui le rend plus cher d’un peu plus de Rs 1,10 lakh par rapport à l’édition Safari Adventure.

Le Tata Safari Gold sera disponible en deux coloris extérieurs – White Gold et Black Gold. L’option « Frost White » apporte un toit noir et des accents dorés sont communs aux deux versions. Les extérieurs de la couleur Black Gold sont inspirés des grains de café, avec des reflets dorés. À l’intérieur, le tableau de bord du Safari Gold présente un insert différent ainsi que des accents plus dorés.

Plus important encore, le Tata Safari Gold contient de nouvelles fonctionnalités à l’intérieur telles que des sièges en cuir matelassé blanc avec ventilation pour les première et deuxième rangées, un chargeur de smartphone sans fil, un purificateur d’air ainsi qu’Android Auto et Apple CarPlay sans fil ; des ajouts qui feront également leur chemin vers le Safari standard.

La Tata Safari Gold dispose des mêmes options de motorisation que les autres Safari : un moteur diesel Kryotec de 2,0 litres développant 170 ch et 350 Nm de couple. Les acheteurs peuvent choisir une transmission manuelle à six vitesses ou une transmission automatique à six vitesses pour l’accompagner.

À l’approche de la saison des fêtes, Tata Motors se prépare à lancer son plus petit SUV à ce jour, le Tata Punch, dans les semaines à venir. Le Punch – le deuxième modèle de Tata basé sur son architecture ALFA – s’intégrera sous le Tata Nexon et son prix devrait être à partir de Rs 5 lakh.

