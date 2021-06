Lancement de la boutique Netflix : la boutique en ligne vend des produits inspirés de Stranger Things, The Witcher

14 juin 2021 20:39:47 IST

Netflix a dévoilé son premier point de vente détenu et exploité nommé Netflix.shop pour vendre des produits et des marchandises façonnés à partir de ses émissions. Selon un article de blog, la boutique en ligne vendra régulièrement des éditions exclusives et limitées de « produits de vêtements et de style de vie de haute qualité soigneusement sélectionnés » liés aux émissions de Netflix. Netflix, comme certains de ses concurrents (dont Hulu et HBO Max), ne diffuse pas de publicités et s’appuie sur les frais mensuels payés par ses plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. C’est là que Netflix.shop fait son entrée.

Josh Simon, vice-président des produits de consommation chez Netflix, a déclaré que la boutique en ligne du géant du streaming vendrait des produits exclusifs sur le thème de The Witcher et Stranger Things, qui porteront les logos de ces deux émissions, et le nouveau logo Netflix de BEAMS, un japonais maison de mode.

Ce mois-ci, les produits qui feront leurs débuts sur la boutique en ligne sont des vêtements de rue et des figurines d’action basés sur les émissions d’anime Yasuke et Eden, ainsi que des vêtements en édition limitée et des objets de décoration de luxe inspirés de Lupin, une série de thrillers français, en collaboration avec le Musée. du Louvre.

La société dévoilera une collection d’objets de collection sur le thème de l’anime pour le lancement du magasin. Ces objets de collection proviendront de Nathalie Nguyen, Kristopher Kites et Jordan Bentley, trois designers en devenir.

Dans les mois à venir, des produits sur le thème de Stranger Things et Money Heist apparaîtront sur les étagères en ligne.

Après le lancement de Shopify, Netflix.shop est la prochaine entreprise de commerce électronique du géant du streaming. Le site sera d’abord introduit pour les clients aux États-Unis, suivi par d’autres marchés dans les mois à venir. En outre, Netflix a également conclu des accords de licence pour une variété de produits basés sur sa programmation originale, vendus par Target, Walmart, Amazon, H&M, Sephora et d’autres détaillants.

Les t-shirts et autres produits fabriqués par des fans de Netflix sont sur le marché depuis des années.

