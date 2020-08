Lance Bass n’a pas permis à Justin Timberlake de réussir

01.08.2020 à 21h57

Après la séparation du groupe * NSYNC en 2002, seul Justin Tmberlake a fait le saut pour devenir une star solo à succès. Son ancien collègue du groupe, Lance Bass, semble très triste à ce sujet.

* Avec les Backstreet Boys, NSYNC était le groupe de garçons le plus titré des années 90. Les cinq jeunes hommes ont conquis les charts internationaux avec leurs succès pop. Après sept ans ensemble et trois albums très réussis, le groupe se sépare en mars 2002.

Timberlake va en solo

Huit mois plus tard, Justin Timberlake (39 ans) a commencé son premier album “Justified”. L’album est devenu un méga succès et a donné au chanteur ses deux premiers Grammy Awards. Aujourd’hui, près de 20 ans après la scission, seul Justin Timberlake est connu. Alors que le multi-talent est invaincu parmi les artistes les plus branchés du monde, les quatre hommes restants sont de plus en plus oubliés.

Amertume et hostilités cachées

Lance Bass en particulier aurait souffert de son manque de succès. Son ex-petit ami Cédric Martinez l’a même qualifié d’amertume dans une interview avec le podcast “Derrière la corde de velours avec David Yontef”. Il a dit:

«Je ne sais pas quelle est la situation maintenant, mais je pense qu’à l’époque, il était un peu déçu que l’amitié ait en quelque sorte disparu. Je pense que Lance sentait que Justin avait un énorme ego et pensait que lui seul était une star. Vous avez toujours entendu un soupçon d’amertume. Mais bon, je veux dire, j’aurais pu ressentir la même chose. Je pense qu’il y avait un peu d’hostilité là-bas. “

Jaloux du succès de Justin Timberlake

Le modérateur voulait savoir si Lance Bass avait révélé pourquoi le groupe populaire s’était séparé en 2002. Cédric Martinez a cependant déclaré que son ex parlait rarement de son temps à * NSYNC. Si c’est le cas, la conversation s’est tournée vers Lance et Justin. Il a continué:

«Alors les autres gars, je n’ai aucune idée de qui ils sont. Quelque chose a dû arriver. Il n’est jamais entré dans les détails. Mais il n’aimait pas le fait que Justin jouait et tout semblait aller bien pendant que Lance essayait de redémarrer sa carrière.

Lance Bass a changé des vies

Nous pensons également que les sentiments de Lance Bass sont compréhensibles. Bien sûr, il ne peut pas suivre le succès de Justin Timberlake.

Mais nous pensons que la célébrité s’est trop durcie. Parce qu’avec sa sortie en 2006, il a certainement encouragé de nombreuses personnes dans le monde à défendre également leur sexualité. Et ça vaut plus que n’importe quel Grammy. Ou pas?