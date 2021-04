L’amitié naissante d’Al Roker et Bill Nye fleurit le jour de la Terre

Al Roker et son nouveau meilleur ami célèbrent le Jour de la Terre avec style.

La bromance naissante entre Al et Bill Nye, le Science Guy, était pleinement exposée AUJOURD’HUI jeudi alors qu’ils promouvaient la protection de l’environnement en prêtant un coup de main aux efforts du Jour de la Terre autour de New York.

Nye, 65 ans, et Al, 66 ans, ressemblaient à de vieux amis d’enfance alors qu’ils se rendaient à vélo ensemble au tramway de Roosevelt Island, plantaient un arbre et aidaient à nettoyer un parc avec des bénévoles participant au grand nettoyage mondial sur des centaines de sites à travers le monde. jeudi.

Bill Nye et Al Roker sur le tramway de Roosevelt Island à New York. Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Alors qu’ils se dirigeaient vers le tramway, Nye a naturellement laissé tomber quelques connaissances scientifiques, expliquant: « Un vélo est la machine la plus efficace connue. » Il a ajouté qu’il avait même pris un vélo et le train pour se rendre au spectacle AUJOURD’HUI jeudi matin.

« Je fais du vélo pour aller au travail ici et là, j’adore le faire », a ajouté Al. « Vous vous connectez à la nature. »

Observant le duo dynamique du studio, la co-présentatrice de 45secondes.fr Savannah Guthrie a plaisanté: « Je pourrais les regarder toute la journée! »

Nye a même pu livrer une partie de la ligne signature d’Al qui termine toujours ses prévisions météorologiques, disant aux téléspectateurs à la maison: « Voici ce qui se passe dans votre coin de pays. »

Al Roker et Bill Nye le Science Guy vivent AUJOURD’HUI. Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

L’éducateur scientifique de la télévision populaire s’est également souvenu de sa participation au premier Jour de la Terre en 1970 alors qu’il vivait dans la capitale nationale.

«Oui, j’étais un très jeune homme», a-t-il déclaré AUJOURD’HUI. «J’ai conduit mon vélo Schwinn au Washington Monument. À l’époque, nous étions très préoccupés par la pollution et le feu de la rivière à Cleveland, et de nos jours, la pollution est une grande préoccupation, mais nous en avons tellement plus.

Al Roker et Bill Nye plantent un arbre en direct AUJOURD’HUI. Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Alors que les progrès sur les questions environnementales ont été plus lents qu’il ne l’espérait, Nye est encouragé par le fait que davantage d’Américains sont conscients des effets du changement climatique et de la responsabilité de protéger les ressources naturelles.

« Juste que nous avons un sommet présidentiel aujourd’hui sur le changement climatique, cela indique lentement que nous avons fait passer le mot », a-t-il déclaré. « Il a fallu des années et des années aux gens pour comprendre. Regardez, c’est une chose effrayante, le changement climatique et la perte de notre environnement. »

Il a démontré l’importance que chacun fasse sa part, même si c’est quelque chose de petit comme ramasser des morceaux de plastique sur le sol pour les jeter.

« Cela se voit, de petits efforts apportent de grands, de grands changements », a déclaré Al.

