L’âme de Pixar obtient une sortie physique avec des fonctionnalités spéciales en mars

Le film incroyablement émouvant de Pixar, Âme, arrive le mois prochain sur 4K Ultra HD et Blu-Ray et est chargé de fonctionnalités spéciales.

Si vous avez hâte de mettre la main sur une copie physique de Pixar Âme, plus au caprice du service de streaming Disney Plus, vous aurez bientôt votre chance. Disney a annoncé que le film atteindrait 4K UHD / Blu-Ray / DVD sur 23 mars 2021.

Les sorties numériques et physiques de «Soul» comprendront des scènes supprimées exclusives et inédites et des commentaires audio de Pete Docter, Kemp Powers et Dana Murray. De plus, les fans peuvent trouver le film emballé comme un SteelBook® à collectionner chez Best Buy et emballé avec un livre de galerie en édition limitée chez Target.

Récipiendaire du prix du film de l’année de l’American Film Institute et lauréat du meilleur long métrage d’animation du National Board of Review en plus de figurer sur sa liste des meilleurs films, «Soul» est «un film d’animation adapté à tous les âges» (Jazzie Belle, Vibe.com) aimé des critiques et du public. Certified-Fresh on Rotten Tomatoes ™, ajoutez «Soul» à votre collection Disney et Pixar sur Movies Anywhere et achetez-le en 4K Ultra HD ™, Blu-ray ™ et DVD le 23 mars.

Fonctionnalités bonus «Soul» de Disney et Pixar

Scènes supprimées

introduction – L’écrivain Mike Jones et la superviseure de l’histoire Kristen Lester présentent les scènes supprimées de «Soul».

Orientation du mentor – Joe se faufile dans l’orientation du programme de mentorat You Seminar, essayant de comprendre comment diable il peut revenir sur… Terre.

Falsification du pavillon – Joe suit 22 dans son «repaire secret» alors qu’elle accepte à contrecœur de l’aider à retrouver son chemin sur Terre.

Cours à domicile – Coincé à l’intérieur du corps de Joe, 22 tentatives maladroites pour aider le voisin d’en bas.

Vivre le rêve – Joe a un cœur à cœur avec 22 à propos de sa peur de vivre sur Terre, puis tente de rentrer chez lui via un portail de rêve.

Tir de presse – Joe, coincé dans le corps d’un chat, et 22, coincé dans le corps de Joe, prennent le métro jusqu’au club de jazz pour une séance de photographie publicitaire.

Commentaire audio – Regardez le film avec les commentaires audio du réalisateur Pete Docter, du co-réalisateur / scénariste Kemp Powers et de la productrice Dana Murray.

Pas votre Joe moyen – Découvrez la pensée et le soin qui ont été apportés à la création de Joe et de son histoire dans le premier film de Pixar à présenter un personnage principal noir.

Taffy astrale – Découvrez en profondeur l’art et l’innovation technique qui ont permis de créer les décors et les personnages du monde de «Soul».

Assez profond pour un dessin animé – Les cinéastes abordent de grandes questions, comme d’où vient la personnalité d’un nouveau-né, quel est le sens de la vie, et plus encore!

Dans la zone: la musique et le son de la soul – Explorez les différents mondes sonores du film et découvrez comment la musique conduit et ajoute de la spécificité au voyage de Joe.

«Soul», improvisé – Découvrez comment l’équipe de Pixar Systems et l’équipe de «Soul» ont réussi à terminer le film dans les délais au plus fort de la pandémie COVID-19.

Grands du jazz – Les géants du monde du jazz qui ont consulté sur «Soul» partagent leur passion et leur sagesse durement acquise sur ce que la musique est et fait pour nous tous.