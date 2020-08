L’ambiance s’éclaircit: l’industrie chinoise se redresse fortement

L’Empire du Milieu semble se remettre sur pied plus rapidement que prévu lors de la pandémie corona. La production augmente dans le secteur industriel et la demande intérieure augmente également. Cependant, la vision des exportations est moins optimiste.

Selon une enquête de juillet, l’industrie chinoise a enregistré la plus forte augmentation depuis 2011. La demande intérieure a continué d’augmenter après la crise du coronavirus, même si les commandes à l’exportation et l’emploi sont restés faibles, selon une enquête privée. L’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier, tel que déterminé par Caixin Media Co et la maison de recherche Markit, s’est élevé à 52,8 (juin: 51,2) points. Il s’agissait du troisième mois consécutif de croissance et de la plus forte hausse depuis janvier 2011.

«Les deux côtés de l’offre et de la demande se sont améliorés, avec des indicateurs pertinents qui continuent de montrer une forte dynamique», a écrit Wang Zhe, économiste en chef au Caixin Insight Group. “Nous devons encore faire attention à la faiblesse de l’emploi et de la demande à l’étranger”, a déclaré Wang.

L’indice est basé sur une enquête auprès d’environ 400 entreprises, les plus petites entreprises privées étant également plus fortement prises en compte. Les analystes s’attendaient à une augmentation, mais pas à un bond aussi important. Au-dessus de la barre des 50 points, l’activité industrielle devrait se développer. Les résultats généralement optimistes reflètent un sondage officiel de vendredi et montrent que la deuxième économie du monde se rétablit plus rapidement que prévu après que le virus corona ait été contenu.

Les chiffres de croissance ont clairement montré en juillet que l’économie reprenait lentement: au deuxième trimestre, l’économie chinoise a progressé de 3,2% par rapport à l’année précédente. En raison de la pandémie corona, la deuxième économie en importance avait auparavant connu une baisse historique de 6,8%. L’économie chinoise se redresse parce que le pays a largement maîtrisé la pandémie corona. Il n’y a pratiquement pas de nouvelles infections aujourd’hui, de sorte que la vie et les activités économiques se normalisent à nouveau.