L’algorithme de TikTok affiche un contenu d’extrême droite aux utilisateurs – la dénonciation

Le Algorithmes de recommandation de contenu TikTok sont le secret du succès de la plateforme, mais ils cachent des risques qu’il ne faut pas prendre à la légère: la dernière alarme a été lancée par l’association Media Matters for America, selon laquelle les utilisateurs de TikTok courent le risque réel d’être soumis à une de plus en plus contenu d’extrême droite, provenant également d’organisations qui ont joué un rôle dansassaut contre le Capitole des États-Unis du 6 janvier dernier.

La révélation est le fruit d’expériences que les membres de l’association ont menées sur la plateforme, et qui portent sur la comportement de la page Pour vous et des comptes recommandés. La page For You de TikTok teste les intérêts des utilisateurs pour leur offrir un contenu qui reflète leurs intérêts, mais en sondant les préférences des utilisateurs – dénonce Media Matters for America – elle propose également du contenu d’organisations extrémistes telles que Three Percenter, QAnon, Patriot Party et Oath Keeper. . Tous ces acteurs ont régulièrement propagé de la désinformation sur des sujets tels que les élections américaines de 2020, mais sont toujours poussés par la plateforme en tant qu’auteurs de contenu potentiellement intéressant.

Le problème réside dans le fait que la page Pour vous propose de manière autonome tiktok à quels utilisateurs ils ne peuvent jamais s’approcher indépendamment. La plateforme agit dans l’espoir que les vidéos suscitent un intérêt chez le spectateur et aboutissent à plus de temps passé dans l’application – mais les conséquences de cette stratégie peuvent être graves. Si les abonnés apprécient les contenus provenant de l’une des organisations – poursuit Media Matters for America – la plateforme se retrouve à recommander d’autres vidéos provenant d’autres sujets proches de l’extrémisme de droite, envoyant les utilisateurs «dans un tunnel sans fin».

La position officielle de TikTok est que les extrémismes et les conspirations ne devraient pas avoir d’espace sur la plateforme: il y a des mois, il a imposé une répression des contenus liés aux théoriciens du complot de Qanon, et même la recherche directe des mots-clés liés aux associations mentionnées entraîne un message d’erreur. En revanche – du moins selon le rapport publié ces derniers jours – de ce point de vue la plateforme a encore du pain sur la planche.

