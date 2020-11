L’album de BTS «  BE  » fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200

BTS a sorti son nouvel album BE (Édition Deluxe) le 20 novembre. L’album comprend huit morceaux, dont un sketch et le single «Dynamite» du groupe. Le 29 novembre, Billboard a annoncé que ÊTRE a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200, devenant le cinquième album n ° 1 de BTS sur la liste.

BTS | Noam Galai / Getty Images

‘BE’ est le deuxième album n ° 1 de BTS en 2020

Non seulement ÊTRE Le cinquième album n ° 1 de BTS sur le Billboard 200, mais c’est aussi leur deuxième album n ° 1 de 2020. En février 2020, le groupe coréen sort Carte de l’âme: 7 qui a fait ses débuts au n ° 1 sur le graphique.

Selon Billboard, ÊTRE a atteint «242 000 unités» et «les ventes d’albums comprennent 177 000, les unités TEA en comprennent 35 000 et les unités SEA en comprennent 30 000 (soit 48,56 millions de flux à la demande des chansons de l’album).»

Le groupe K-pop est le premier groupe à remporter deux albums n ° 1 en 2020, et BTS a remporté son cinquième album n ° 1 sur le Billboard 200 en un peu plus de deux ans et six mois.

Billboard rapporte que Future est le dernier acte à réaliser cet exploit plus rapidement que le septuor coréen. Le dernier groupe à atteindre cinq albums n ° 1 plus rapidement que BTS »était les Beatles, qui ont enchaîné cinq n ° 1 en un peu moins de deux ans et cinq mois après Hier et aujourd’hui (30 juillet 1966) à son album éponyme (souvent appelé l’album blanc, 28 décembre 1968). »

Détails sur ‘BE’

Il y a huit pistes sur ÊTRE: «La vie continue», «Envolez-vous vers ma chambre», «Bleu et gris», «Skit», «Télépathie», «Malaise», «Restez» et «Dynamite». «Fly To My Room» est une chanson de sous-unité avec Suga, J-Hope, Jimin et V. «Stay» est interprétée par Jin, RM et Jungkook.

À l’origine, «Stay» était destiné à être sur la mixtape de Jungkook, mais la chanson a été retravaillée pour s’adapter à ÊTRE. De même, «Blue & Grey» allait être sur la mixtape de V, mais la ballade pop comprend désormais les sept membres.

« Telepathy » est un morceau funky et optimiste et « Dis-easise » est du hip-hop old school. Au milieu de l’album, «Skit» donne à ARMY un aperçu de la réaction de BTS quand ils ont découvert que «Dynamite» avait fait ses débuts au numéro 1 du Billboard Hot 100.

« Life Goes On » est le premier single de l’album, et c’est une chanson hip-hop alternative sentimentale et réconfortante sur la pandémie de coronavirus (COVID-19). Un clip vidéo de la chanson est sorti le 20 novembre et montre les membres passant du temps ensemble dans leur dortoir alors qu’ils tentent de faire face à leur nouvelle normalité. Vers la fin, le clip passe en noir et blanc et montre les membres du BTS exécutant «Life Goes On» dans une arène vide.

BTS ont été nominés pour un Grammy Award

L’album du groupe ÊTRE faire ses débuts au numéro 1 du Billboard 200 suit la nouvelle que BTS a été nominé pour son premier Grammy Award. Le 24 novembre, la Recording Academy a annoncé que BTS était nominé pour la meilleure performance du duo / groupe pop pour leur chanson «Dynamite».

«Dynamite» a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard Hot 100, et la chanson a passé un total de trois semaines au n ° 1 du classement. Avant d’être nominé, le septuor était le premier acte coréen à être présenté et à se produire aux Grammy Awards.