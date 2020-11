Lai Guanlin de Wanna One, autre fan d’Angers avec des excuses manuscrites

Ancien J’en veux unde Lai Guanlin est actuellement critiqué pour avoir fumé et craché dans la rue, ce qui a été filmé et publié sur les réseaux sociaux.

Alors que Lai Guanlin a présenté des excuses pour son comportement, une vue de fan a même révélé une petite amie présumée de sa colère.

Peu de temps après, Lai Guanlin a posté des excuses officielles sur son Weibo compte, mais les fans sont irrités par le contenu.

Lai Guanlin a commencé sa lettre en promettant d’utiliser une ponctuation appropriée pour montrer sa sincérité.

Il a ensuite présenté ses excuses pour son comportement et pour avoir blessé ceux qui l’aiment.

Je suis profondément désolé d’avoir blessé ceux qui m’aiment avec tout ce qui s’est passé aujourd’hui. Je devrais me tenir à des normes élevées même dans des endroits où personne ne peut me voir.

Il a reconnu sa faute et a promis de changer à l’avenir.

Pour avoir fait quelque chose d’aussi inapproprié, c’est quelque chose que je dois changer et apporter des améliorations. Je vais garder cela à l’esprit, me repentir et changer. Je suis désolé pour tous les fans qui m’aiment ainsi que ma famille.

– Lai Guanlin