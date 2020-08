L’Afrique gagne la bataille contre le poliovirus sauvage, annonce l’OMS; la menace de polio d’origine vaccinale persiste

La poliomyélite est un virus très contagieux et était endémique dans le monde jusqu’à ce qu’un vaccin soit découvert dans les années 1950.

Le mardi 25 août, la Commission de certification régionale africaine indépendante (ARCC) pour l’éradication de la poliomyélite et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont annoncé conjointement que le continent africain est désormais indemne du poliovirus sauvage, après des décennies de travail pour l’éradiquer. Cependant, des cas de polio d’origine vaccinale existent toujours dans plus d’une douzaine de pays.

L’annonce de l’ARCC intervient après qu’aucun nouveau cas n’ait été signalé au cours des quatre dernières années. La poliomyélite avait autrefois paralysé environ 75 000 enfants par an à travers l’Afrique.

Les autorités sanitaires voient cette victoire comme une rare lueur de bonnes nouvelles pour l’Afrique au milieu d’une pandémie de coronavirus qui fait rage, d’une épidémie d’Ebola dans l’ouest du Congo et des défis persistants d’infections mortelles comme le paludisme, le VIH et la tuberculose.

“C’est une journée incroyable et émouvante”, a déclaré simultanément Matshidiso Moeti, directeur de l’OMS pour l’Afrique dans un communiqué. exhortant à la vigilance, avec la pandémie COVID-19 menace les efforts de vaccination et de surveillance.

L’Organisation mondiale de la santé affirme que ce n’est que la deuxième fois qu’un virus est éradiqué en Afrique, après l’élimination de la variole il y a quatre décennies.

«Aujourd’hui, nous nous réunissons pour nous réjouir d’un succès historique en matière de santé publique, la certification de l’éradication du poliovirus sauvage dans la région africaine», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé et président du conseil de surveillance de la poliomyélite. événement diffusé en direct. “La fin de la polio sauvage en Afrique est un grand jour. Votre succès est le succès du monde. Aucun de nous n’aurait pu le faire seul.”

La poliomyélite – le terme médical pour la polio – est une maladie très infectieuse d’origine hydrique qui attaque la moelle épinière et provoque une paralysie irréversible chez les enfants. Il se propage généralement à partir des matières fécales d’une personne infectée et est ramassé via de l’eau ou des aliments contaminés. Il n’existe pas de traitement ni de remède contre la polio, mais la vaccination peut les empêcher de s’infecter et rompre le cycle de transmission. Des efforts de vaccination généralisés et diligents finissent par éradiquer l’infection dans la nature.

Historique des efforts d’éradication de la polio

Le poliovirus est contagieux. Il était endémique dans de nombreuses régions du monde jusqu’à ce qu’un vaccin soit inventé dans les années 1950. Pourtant, il est resté hors de portée de nombreux pays plus pauvres d’Asie et d’Afrique.

En 1988, lorsque l’OMS, l’UNICEF et le Rotary ont lancé la campagne mondiale pour éradiquer la maladie, il y avait 3 50 000 cas dans le monde. En 1996, il y avait plus de 70 000 cas rien qu’en Afrique.

Depuis 1996, les efforts d’éradication “ont empêché jusqu’à 1,8 million d’enfants de paralyser la paralysie à vie et sauvé environ 1 80 000 vies”, a déclaré l’agence des Nations Unies.

Des campagnes mondiales d’éradication et un soutien financier (environ 19 milliards de dollars sur 30 ans) ont contribué à réduire suffisamment le nombre de cas de polio pour que seuls deux pays signalent de nouveaux cas; L’Afghanistan et le Pakistan ont signalé 87 nouveaux cas de polio en 2020. Les efforts de vaccination sont lents dans ces régions en raison de l’insurrection et des attaques contre les agents de santé.

Le rendez-vous violent du Nigeria avec les vaccins

Dans les régions à majorité musulmane du nord du Nigéria, les autorités ont été contraintes d’arrêter les campagnes de vaccination en 2003 et 2004 par des extrémistes islamiques. Il a fallu un effort énorme en tandem avec les chefs traditionnels et les chefs religieux pour convaincre les populations que le vaccin était sûr.

«Les gens font davantage confiance à leurs chefs traditionnels locaux qui vivent avec eux qu’aux dirigeants politiques», a déclaré Grema Mundube, un chef de file communautaire de la ville de Monguno, dans l’extrême nord du Nigéria.

“Une fois que nous leur avons parlé et qu’ils nous ont vus vacciner nos enfants, ils ont progressivement accepté le vaccin”, a-t-il dit. AFP.

L’émergence du violent Groupe islamiste Boko Haram en 2009 a rendu cette campagne de vaccination mortelle. Le groupe s’est violemment opposé aux campagnes de vaccination car ils considéraient qu’il s’agissait d’un complot visant à stériliser les musulmans. Le groupe avait mené une insurrection meurtrière pendant plus d’une décennie. Les agents de santé ont parfois dû mener des campagnes de vaccination en marge de l’insurrection, mettant leur vie en danger.

Pour les zones entièrement contrôlées par les jihadistes, l’OMS et ses partenaires aurait intercepté des personnes entrant et sortant le long du marché et des routes de transport comme dans le but de diffuser des informations médicales, et recruté des «informateurs de santé» qui pourraient leur parler de tout cas de polio dans la région.

«Je rends un hommage particulier aux agents de santé de première ligne et aux vaccinateurs, dont certains ont perdu la vie, pour cette noble cause», a déclaré Moeti. “Cette réalisation historique n’a été possible que grâce au leadership et à l’engagement des gouvernements, des communautés, des partenaires mondiaux de l’éradication de la poliomyélite et des philanthropes.”

En 2016, les derniers cas de polio détectés concernaient quatre enfants nigérians dans l’État de Borno. C’était au cœur du conflit et plus de 20 agents de santé ont perdu la vie.

«À l’époque, nous ne pouvions pas atteindre les deux tiers des enfants de l’État de Borno – 4,00 000 enfants n’avaient pas accès au vaccin», a déclaré Tunji Funsho, médecin nigérian et coordinateur local de la lutte contre la polio pour Rotary International. AFP.

Dans certaines zones «partiellement accessibles», les équipes de vaccination ont travaillé sous la protection de l’armée nigériane et des milices locales d’autodéfense. Les autorités locales ne pouvaient pas être plus satisfaites du résultat, malgré l’exploit de plusieurs décennies à accomplir.

“Le bonheur est un euphémisme. Nous participons à ce marathon depuis plus de 30 ans”, a déclaré Funsho. “C’est une vraie réussite, je ressens à la fois joie et soulagement.”

L’Afrique n’est toujours pas exempte de polio

Cette nouvelle déclaration ne signifie pas que l’Afrique est exempte de polio. Il reste des cas du poliovirus dit dérivé du vaccin, qui est une forme rare et mutée du virus affaibli mais vivant à partir duquel le vaccin antipoliomyélitique oral est fabriqué.

Le poliovirus muté (issu de vaccins) est rare, mais capable de déclencher des flambées de polio paralysantes que 16 pays africains connaissent encore – Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Côte d’Ivoire, Congo, Éthiopie, Guinée, Ghana , Mali, Niger, Nigéria, Togo et Zambie.

Pour éradiquer complètement le virus, plus de 90% des enfants doivent être vaccinés, généralement dans le cadre de campagnes de masse impliquant des millions d’agents de santé qui enfreindraient les normes de distanciation sociale nécessaires pour empêcher la propagation du COVID-19. Les autorités sanitaires ont averti que la pandémie de coronavirus avait perturbé le travail de vaccination dans de nombreux pays d’Afrique, laissant plus d’enfants vulnérables à l’infection par la polio.

Les experts estiment qu’environ 30 000 enfants sont toujours «inaccessibles» – un nombre jugé trop faible pour provoquer l’éclatement d’une épidémie. On craint qu’une surveillance inégale sur le vaste continent de 1,3 milliard de personnes laisse la possibilité que des cas épars de poliovirus sauvage subsistent, non signalés et non détectés.

La prochaine étape pour les organisations de santé qui luttent contre la polio est de s’assurer que l’Afrique maintient son statut sauvage de poliomyélite, à l’abri des cas de polio du Pakistan ou d’Afghanistan, et continue de vacciner les enfants pour assurer la sécurité et la santé de ses communautés.

Avec des entrées de fils

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂