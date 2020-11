L’Afrique du Sud envisage de “ tamiser le soleil ” pour éviter des conditions de sécheresse et reporter le jour zéro

Tendance FP26 nov.2020 09:32:45 IST

Les scientifiques d’Afrique du Sud suggèrent de lancer de minuscules particules dans la haute atmosphère pour refléter la lumière du soleil et assombrir les conditions au Cap.

Selon un déclaration publié par l’Université du Cap, atténuer le soleil en injectant des particules réfléchissantes dans la haute atmosphère pourrait aider à réduire de 90% les risques de sécheresse de niveau «Day Zero» au Cap.

Le papier a été récemment publié en ELettres de recherche environnementale.

Selon le déclaration, l’équipe de recherche a évalué l’impact potentiel de la géo-ingénierie de «gestion du rayonnement solaire» (SRM) sur la sécheresse et la disponibilité de l’eau. Ils ont utilisé un modèle climatique pour déterminer dans quelle mesure des sécheresses graves comme celle qui a failli entraîner le manque d’eau dans la ville du Cap à l’été 2017-2018 deviendraient vers la fin du siècle avec ou sans gestion du rayonnement solaire.

Selon les scientifiques, empêcher une petite quantité de rayonnement solaire d’atteindre la surface de la Terre en injectant des aérosols réfléchissants dans la haute atmosphère pourrait maintenir la température mondiale en dessous de l’objectif global de 2 ° C.

Cependant, ils ont souligné que l’approche a ses limites car elle ne fera que masquer les effets des gaz à effet de serre mais ne pourra pas inverser l’acidification de l’océan.

Parlant de l’étude, l’auteur principal, le Dr Romaric C Odoulami, a déclaré que leurs conclusions suggèrent que la SRM pourrait aider à réduire les risques futurs de sécheresses graves au Cap, ajoutant qu’un changement de lieu, de modèle ou de conception de déploiement de SRM pourrait cependant produire de manière significative résultats différents.

L’équipe a constaté que la réduction du soleil, l’utilisation d’aérosols réfléchissants pour maintenir le réchauffement moyen de la planète au niveau de 2020 pourrait compenser jusqu’à 90% de risque de sécheresse au Cap. Cependant, les chercheurs ont déclaré que cela ne devrait pas être considéré comme une alternative à la réduction des émissions.

Le professeur Mark New, l’un des co-auteurs de l’étude, a ajouté que les chercheurs savent déjà que la meilleure façon d’éviter le réchauffement climatique et son impact est de réduire radicalement les émissions de gaz à effet de serre. Il a ajouté qu’ils doivent également comprendre d’autres options et leurs implications plus larges. Selon lui, les réductions d’émissions s’avèrent insuffisantes pour éviter les dommages climatiques et l’étude est une étape importante pour l’implication africaine dans la recherche SRM.

