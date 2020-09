L’affirmation virale selon laquelle seulement 6% des décès dus au COVID-19 ont été causés par le virus est totalement erronée

Une fausse affirmation circulant sur les réseaux sociaux – une affirmation selon laquelle “seulement 6%” des décès signalés par COVID-19 aux États-Unis sont uniquement attribuables au nouveau coronavirus – est dangereusement trompeuse, ont déclaré des experts en maladies infectieuses à Live Science.

Cette réclamation découle d’une mise à jour du 26 août publiée par les Centers for Disease Control (CDC) sur son site Web, qui fournit une ventilation détaillée des conditions de santé associées (appelées comorbidités) et des causes de décès signalées chez les personnes décédées des suites de la maladie. nouveau coronavirus aux États-Unis. Le CDC a noté que «pour 6% des décès, le COVID-19 était la seule cause mentionnée».

En d’autres termes, 6% des personnes décédées après avoir eu le COVID-19 n’avaient pas d’affections sous-jacentes, telles que le diabète, l’asthme ou une maladie cardiaque, et n’ont pas connu de complications médicales, telles qu’une insuffisance rénale ou une septicémie. Mais les 94% restants des décès étaient toujours causés par le COVID-19, ont déclaré des experts en maladies infectieuses. En effet, de nombreuses affections chroniques sous-jacentes peuvent rendre des maladies dont une personne pourrait autrement se remettre, comme le COVID-19, soudainement mortelles.

«Quand vous regardez le nombre de décès excessifs cette année par rapport aux années précédentes, c’est stupéfiant», a déclaré le Dr William Hanage, professeur d’épidémiologie à la School of Public Health de l’Université Harvard. Cela représente environ 228 200 décès supplémentaires aux États-Unis, selon le Weinberger Lab de l’Université de Californie à San Francisco. Hanage a noté que de nombreuses personnes décédées jusqu’à présent avaient des maladies non mortelles et n’auraient pas péri sans avoir contracté le nouveau coronavirus. Par exemple, une personne atteinte de diabète ou d’hypertension aurait pu vivre des décennies de plus si elle n’avait pas contracté le COVID-19. Le Dr William Schaffner, professeur de médecine préventive et de maladies infectieuses au Vanderbilt University Medical Center dans le Tennessee, a fait écho à la même réalité. “Le fait est que ces personnes ne seraient pas mortes si ce n’est qu’elles ont été emportées par COVID”, a déclaré Schaffner à Live Science.

De plus, des complications médicales mortelles peuvent être la cause immédiate du décès alors qu’en fait un virus est le coupable ultime, comme cela est évident avec le VIH / SIDA. Plus de 32 millions de personnes dans le monde sont mortes à ce jour du VIH / SIDA, par exemple, mais la maladie elle-même n’est généralement pas la cause immédiate du décès. Le Dr Shahnaz Azad, spécialiste des maladies infectieuses à Olympia Fields, dans l’Illinois, a déclaré à Franciscan Health: “Ce n’est pas le VIH qui vous tue. Le VIH tue votre immunité et vous devenez vulnérable à toutes sortes d’infections et de cancers.”

Un certificat de décès pourrait énumérer une cause principale de décès comme le sarcome de Kaposi, par exemple, mais en fait, ce patient n’aurait jamais contracté le type de cancer autrement rare s’il n’avait pas été infecté par le VIH. Le virus du VIH est toujours ce qui a finalement tué la personne.

Cela n’a pas arrêté le flot de publications trompeuses sur les réseaux sociaux sur cette statistique de 6%. Ces publications ont conduit de nombreuses personnes à croire à tort que le nombre de décès par coronavirus aux États-Unis est bien inférieur à ce qui avait été signalé précédemment. Le président Donald Trump, par exemple, a retweeté un message supprimé depuis sur Twitter affirmant que «Cette semaine, le CDC a discrètement mis à jour le numéro de Covid pour admettre que seulement 6% des 153 504 décès enregistrés sont en fait morts de Covid. Cela représente 9210 décès. L’autre 94% avaient 2 à 3 autres maladies graves et la très grande majorité était d’un âge très avancé. ”

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, est apparu hier dans l’émission télévisée “Good Morning America” ​​pour corriger le malentendu. «Les chiffres que vous avez entendus – il y a plus de 180 000 décès – sont de vrais décès dus au COVID-19. Qu’il n’y ait aucune confusion à ce sujet», a-t-il déclaré.

De plus, le fait que les personnes atteintes de comorbidités soient plus susceptibles de mourir du COVID-19 n’est pas vraiment rassurant. Une fraction énorme de la population américaine souffre de maladies qui augmentent la gravité du COVID-19, telles que le diabète, l’hypertension artérielle, l’asthme et même l’obésité. Selon le CDC, près de 40% de tous les adultes américains âgés de 20 ans et plus sont obèses. “De toute évidence, beaucoup de gens ont l’une de ces choses, ou l’une des très nombreuses autres choses qui seraient incluses dans ce terme fourre-tout”, a déclaré Hanage. «Et même si vous n’avez pas de comorbidité vous-même, quelqu’un que vous aimez en a presque certainement.

La prévalence des comorbidités est vue dans la mise à jour du CDC, qui a noté que parmi les personnes décédées du COVID-19 mais ayant également d’autres complications médicales ou des conditions médicales sous-jacentes, “il y avait 2,6 conditions ou causes supplémentaires par décès”.

Schaffner a déclaré que “le problème n’est pas de savoir si le COVID seul peut provoquer une maladie grave et la mort – il le peut. Bien sûr, ceux qui sont plus âgés et ont des maladies chroniques sous-jacentes (comorbidités) sont plus susceptibles de souffrir de maladies plus graves, souvent avec des issues fatales. Ainsi, la plupart des personnes qui meurent du COVID ont d’autres causes de décès. ” La cause du décès des 6% qui sont décédés sans comorbidités, a expliqué Shaffner, est en fait une “pneumonie grave, causée par le virus, qui est ensuite exacerbée par la propre réponse immunitaire et inflammatoire d’une personne”.

De plus, la statistique du CDC en question ne concerne que les décès globaux, ont déclaré les experts à Live Science, et il est important de garder à l’esprit les autres problèmes de santé invalidants et prolongés causés par le COVID-19 pour ceux qui survivent à la maladie.

“La mort n’est pas le seul résultat qui compte.” a déclaré le Dr Eduardo Franco, directeur de la Division d’épidémiologie du cancer et président du Département d’oncologie de l’Université McGill au Canada. “Il y a des souffrances considérables et un risque de séquelles à long terme si l’on est hospitalisé à cause du COVID-19. Être hospitalisé est le reflet de la gravité de l’infection. Être transféré dans une unité de soins intensifs est une indication encore plus inquiétante de la gravité.”

Si quoi que ce soit, cet épisode montre comment les données de santé publique ne doivent pas être mal interprétées à des fins politiques, a déclaré Franco.

“La pandémie est devenue beaucoup trop politisée quand il s’agit simplement de traiter de quelque chose d’aussi fondamental que la science de la santé publique”, a déclaré Franco à Live Science. «Certaines personnes essaient de minimiser le problème en interprétant ostensiblement mal les statistiques», a-t-il déclaré, ajoutant: «Nous pouvons éviter tant de décès en prenant des précautions élémentaires et simples: se laver les mains fréquemment, porter un masque, désinfecter les surfaces fréquemment touchées et entretenir 6 pieds (1,8 mètre) de distance les uns des autres. Nous devons garder les nombres de COVID-19 bas pendant que nous attendons un vaccin. Toute surtension due au virus ne fera qu’étouffer le processus et interrompre les soins de santé pour ceux qui en ont le plus besoin. ”

