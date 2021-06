L’affiche IMAX de Black Widow arrive avec un nouveau spot télévisé et une featurette

Une nouvelle affiche vibrante pour la sortie IMAX de Marvel’s Veuve noire est maintenant sorti, nous donnant un aperçu du super-héros titulaire dans sa nouvelle armure blanche. Il a été annoncé récemment que Veuve noire offrira également 22 minutes de visuels « full IMAX », donnant à l’image le rapport hauteur/largeur de 1,90:1 qui utilise l’écran IMAX complet, quelque chose qui sera probablement utilisé pour inciter le public à revenir au cinéma lorsque le film sortira sur les écrans le mois prochain.

Veuve noire trouve Natasha Romanoff forcée d’affronter les parties les plus sombres de son célèbre grand livre lorsqu’une dangereuse conspiration liée à son passé surgit. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant de devenir un vengeur. Veuve noire fournira un aperçu des origines de l’un des fondateurs des Avengers, révélant même des détails concernant la célèbre mission à Budapest.

Rejoindre Scarlett Johansson, qui reprendra probablement le rôle titre pour la dernière fois, Veuve noire présente un casting de soutien stellaire comprenant Florence Pugh dans le rôle de Yelena, David Harbour dans le rôle d’Alexei / The Red Guardian et Rachel Weisz dans le rôle de Melina. L’accent a été mis sur Yelena de Florence Pugh, qui fournira une figure sœur à Romanoff et a également été formée dans la salle rouge en tant que veuve noire. La réalisatrice Cate Shortland a révélé que Romanoff « remettrait [Belova] le bâton » dans le film, ce qui « propulserait un autre scénario féminin », suggérant qu’après la mort de Natasha, Yelena reprendra le flambeau, ce qui pourrait l’amener à entrer dans l’univers cinématographique Marvel.

Johansson, quant à lui, n’a eu que des éloges pour la performance de Pugh en disant: « Elle a une très belle carrière devant elle … c’est une personne très spéciale. » Bien que Johansson n’ait pas tardé à ajouter que Veuve noire n’est pas seulement un merveille histoire d’origine pour son remplaçant. « Même si c’est évidemment là où tout le monde veut aller et veut penser – penser à la suite – ce film n’a jamais vraiment eu l’impression que c’était ce qu’il essayait de souligner. »

Johansson, qui a dépeint Veuve noire depuis les années 2010 L’homme de fer 2, a depuis discuté de ses sentiments concernant le fait de quitter le rôle après tout ce temps. « C’est définitivement doux-amer parce que j’aime ma famille Marvel », a-t-elle déclaré. « Je ne serai jamais prêt à ne pas en faire partie. Ils feront toujours partie de la famille. Je ne me sentirai jamais prêt à ne pas en faire partie, parce que je déteste avoir l’impression de rater des trucs avec Et qui sait ? Peut-être qu’à un moment donné, nous aurons l’occasion de collaborer d’une autre manière.

Comme beaucoup de films au cours de l’année écoulée, Veuve noire a eu du mal à atteindre le grand écran au milieu de la situation mondiale actuelle. Après avoir été retardé plusieurs fois, Veuve noire est désormais prévu aux États-Unis le 9 juillet 2021, simultanément dans les salles et via Disney+ avec Premier Access. Ce sera le premier opus de la phase quatre de Marvel du MCU. Cela nous vient du président du marketing, The Walt Disney Studios Assad Ayaz.

