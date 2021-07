« L’affiche des crapauds : L’origine » : où d’autre avez-vous vu les acteurs de la série Netflix

« Le Cartel des Crapauds : L’Origine”, Une série colombienne de Netflix et Caracol TV, se déroule en deux chronologies, qui commencent des années 1950 aux années 1980 et tournent autour des frères Villegas, chefs du redoutable cartel Cali.

La fiction tournée entièrement en dehors de Cali et de Bogotá révèle pour la première fois, les profils de deux hommes qui ont gravi des échelons dans l’univers criminel, grâce à leur grande ruse et ingéniosité, jusqu’à ce qu’ils deviennent les propriétaires et seigneurs de l’empire de la drogue, mener une guerre totale contre d’autres cartels et influencer toutes les décisions prises par le gouvernement de son pays.

« Le Cartel des Crapauds : L’Origine”A comme protagonistes Juan Pablo Urrego, Sebastián Osorio, Gustavo Angarita Jr. et Carlos Manuel Vesga, qui incarnent les frères Villegas dans leurs stades jeunes et adultes. Le casting est complété par Patricia Tamayo, Verónica Velásquez, María Camila Zárate, Laura Rodríguez, entre autres. Mais où avez-vous déjà vu ces acteurs ?

SEBASTIÁN OSORIO (Jeune Emanuel Villegas)

Sébastien Osorio, fils du célèbre acteur colombien Sergio Osorio et de l’artiste Aura María Mercado, il est connu pour son interprétation de Luis Andrés Colmenares dans la série Netflix « Historia de un Crime: Colmenares ».

De plus, elle a fait partie de « Pambelé » (2017), « Siempre Bruja » (2020), « Los Internacionales » (2020) et « La nieta Elegida » (2021).

JUAN PABLO URREGO (Leonardo Villegas jeune)

Parmi les rôles les plus importants de Juan Pablo Urrego Il y a Hernan Darío dans « Sans seins, il y a le paradis » et Joaquín Calle dans la série Caracol Televisión « Las hermanitas Calle », où il a également joué aux côtés de Carolina Gaitán et Yuri Vargas.

Il est également apparu dans des séries telles que « Pocholo » (2007), « El capo 2 » (2012), « Los gradados » (2014), « Esmeraldas » (2015), « Surviving Escobar, alias JJ » (2017), » Distrito Wild »(2018) et« La fin du paradis »(2019).

CARLOS MANUEL VESGA (Emanuel Villegas adulte)

Carlos Manuel Vesga C’est un acteur colombien de théâtre, de cinéma et de télévision. Il a fait partie de « Floricienta », « Pura blood », « Sincere love », « Je t’attends là-bas » et aussi dans le roman « La prepago », où il a donné vie à Alejandro Sanjuán.

GUSTAVO ANGARITA JR. (Leonardo Villegas adulte)

En 1999, Gustavo Angarita Jr. Elle est apparue dans deux feuilletons, « Moi appelée Lolita » et « Marido y mujer », où elle a travaillé aux côtés de Robinson Díaz, Maritza Rodríguez, Marcelo Cezán et Carla Giraldo. De plus, il a participé à « Pobre Pablo », « La caponera », « La Pola », « Le modèle du mal », « Le jour de la chance », « La veuve noire » et « Narcos ».

PATRICIA TAMAYO (Marlén Ulloa)

actrice colombienne Patricia Tamayo est apparu dans « La malédiction du paradis » (1992), « Les amoureux du désert » (2001), « Jeux interdits » (2006), « L’avant-dernier baiser » (2008), « Les secrets du paradis » (2014), « Killer femmes ”(2016),“ En la boca del lobo ”(2016) et“ Bolívar ”(2019).

LAURA RODRÍGUEZ (Raquel Villegas)

Laura Rodriguez est une actrice et mannequin colombienne connue principalement pour avoir joué dans « Amor sincero », une production de RCN basée sur la vie de la chanteuse Marbelle, et pour jouer Lucía Arjona dans « Diomedes, el Cacique de La Junta ».

JUAN SEBASTIÁN VEGA (Alfonso Torres)

La première apparition de Juan Sebastian Vega à la télévision c’était en 2005 dans « Parents et enfants », mais son rôle le plus reconnu est Carlos Mauricio ‘El Baby’ Arenas dans la série « A mano limp ». Il faisait également partie de la distribution de soutien du feuilleton pour jeunes Nickelodeon « Isa Tk + ».

NICOLE SANTAMARÍA (Mayerly Salcedo)

Nicole Santamaria il a travaillé sur des séries telles que « La Dame de Troie », « L’hypocondriaque », « La déesse couronnée », « Maman aussi », « Search block » et « La promesse ». Il a participé à la série américaine « Covert Affairs » et au film « El paseo 3 ».