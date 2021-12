L’affiche des Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore nous ramène à Poudlard

Une nouvelle affiche a été publiée pour Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore. Avec un phénix volant au premier plan, l’affiche comprend un bon aperçu de notre retour à Poudlard avant l’arrivée de la prochaine suite. Qu’est-ce que cela signifie pour l’histoire? On le saura quand le film sortira en avril.

Jude Law reprend son rôle de Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques : L’Ascension de Dumbledore. À l’origine, le film a commencé à tourner avec le retour de Johnny Depp sous le nom de Grindelwald, mais il a démissionné du rôle en raison de problèmes juridiques avec son ex-femme Amber Heard. Mads Mikkelsen reprend le rôle dans le nouveau film, et l’acteur a l’intention d’apporter quelque chose de nouveau au personnage tout en respectant le portrait de Depp.

« Je veux dire, évidemment, ils allaient faire le film, et évidemment il n’était plus impliqué », a déclaré Mikkelsen au Sunday Times. « Mais je n’avais pas de chien dans ce combat. Et je ne sais pas ce qui s’est passé [in his private life], et je ne sais pas si c’était juste, qu’il perde son travail, mais je savais juste que la série avait lieu, et j’aurais adoré lui en parler si j’en avais la chance, mais je viens Je ne le connais pas dans ce sens… Mais ils m’ont appelé et ils étaient manifestement pressés, et j’ai adoré le scénario et j’ai donc dit oui. Et je sais que c’était controversé pour beaucoup de gens, mais c’est comme ça que ça se passe de temps en temps. »

Il a ajouté: « Je ne voulais pas copier ce que Johnny avait fait. Je pense que c’est un acteur magistral, donc le copier aurait été un suicide créatif. Je devais trouver quelque chose qui était définitivement le mien, et pourtant aussi agir comme un pont vers ce qu’il avait fait. Mon point de vue est différent, et le look est un peu différent, mais nous devrons attendre la sortie du film [next year] découvrir. »

Le film met également en vedette Eddie Redmayne, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston et Poppy Corby-Tuech. David Yates réalise sur un scénario de JK Rowling et Steve Kloves.

Une prémisse pour Les bêtes fantastiques 3 se lit comme suit : « Situé dans les années 1930, l’histoire mène à l’implication du monde sorcier dans la Seconde Guerre mondiale et explorera les communautés magiques du Bhoutan, de l’Allemagne et de la Chine en plus des lieux précédemment établis, notamment le Brésil, les États-Unis et le Royaume-Uni Avec la croissance rapide du pouvoir de Grindelwald, Albus Dumbledore confie à Newt Scamander et à ses amis une mission qui conduira à un affrontement avec l’armée de Grindelwald, et amènera Dumbledore à se demander combien de temps il restera en marge de la guerre qui approche.





Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore sortira dans les salles de cinéma le 15 avril 2022. Les fans peuvent également revenir en arrière et regarder les films originaux de Harry Potter, qui sont tous désormais diffusés sur HBO Max. Pendant ce temps, la nouvelle spéciale 20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard arrive sur HBO Max le 1er janvier 2022.











