L’affiche de Scream Dolby nous ramène à Woodsboro

Retournez à Woodsboro dans l’affiche Dolby Cinema pour Pousser un cri, le cinquième volet de la célèbre franchise de films slasher. Prévu pour apparaître dans les salles en janvier, le nouveau film mettra à nouveau Sidney Prescott en danger lorsque Ghostface reviendra avec un autre tueur (ou tueurs) sous le masque pour commettre un massacre à Woodsboro. Qui survivra ? Nous le saurons tous le mois prochain.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres brutaux a choqué la paisible ville de Woodsboro, un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville. Neve Campbell ( « Sidney Prescott »), Courteney Cox (« Gale Weathers ») et David Arquette (« Dewey Riley ») retrouvent leurs rôles emblématiques dans Pousser un cri aux côtés de Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar. »

Une affiche publiée précédemment présentait les membres de la distribution hérités de retour aux côtés de tous les membres de la nouvelle distribution, promettant que le tueur était quelqu’un sur cette affiche. Serait-ce Sidney, Dewey ou Gale, devenus fous après avoir survécu à quatre massacres de Ghostface dans le passé ? Ou est-ce que quelqu’un de nouveau, peut-être avec un partenaire, a cherché à terminer le travail que les tueurs originaux de Ghostface (Billy et Stu) avaient essayé de faire dans l’original Pousser un cri il y a 25 ans ?







Il s’agit d’un Project X Entertainment Production et d’un Radio Silence Film présenté par Paramount Pictures et Spyglass Media Group. Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett (les cinéastes derrière le hit d’horreur acclamé Prêt ou pas) co-réalise le film sur un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick. Le scénariste original Kevin Williamson exécutif produit aux côtés de Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad et Marianne Maddalena.

La précédente Pousser un cri les films ont été réalisés par le regretté cinéaste d’horreur Wes Craven. Avant sa mort, Craven avait eu l’intention d’aller de l’avant avec la franchise après Crier 4 avec des plans pour développer au moins deux autres suites. Il semblait que la série était terminée une fois Craven décédé, mais les nouveaux cinéastes ont l’intention d’honorer la série et l’héritage de Craven avec ce nouveau film.

« J’avais vraiment peur d’en faire un autre », avait précédemment déclaré Neve Campbell à propos de Pousser un cri sans la participation de Wes Craven. « Les gens m’avaient demandé dans le passé si j’en ferais un autre sans Wes ou si j’en ferais un autre. J’ai toujours eu l’impression que ce serait trop difficile de le faire sans Wes. Il était le maître de ces films. Il a fait un si beau travail sur eux. Nous étions une famille.

Elle a ajouté: « En fait, ils m’ont écrit une lettre et ils ont dit qu’ils étaient essentiellement des réalisateurs à cause de ces films. Ils sont des réalisateurs à cause de Wes Craven et ils sont vraiment ravis de faire partie de ces films et quel honneur c’est de les faire, et qu’ils veulent vraiment rendre justice à Wes et honorer son héritage. Cela signifiait beaucoup… Alors j’ai pensé, ‘Tu sais quoi, je peux faire ça.’ Je pense que cela pourrait être très amusant et une bonne idée. Ce sont des gens qui le font pour l’amour de ces films. Donc cela signifiait quelque chose. »

Pousser un cri sortira en salles le 14 janvier 2022.





