L’affiche de la saison 8 de Flash lance l’histoire d’Armageddon en cinq parties ce soir sur la CW

La CW a récemment publié l’affiche officielle de la première de la huitième saison de Le flash, qui donnera le coup d’envoi d’un événement en cinq parties à la suite de la Armageddon scénario. Armageddon est le nom officiel du septième événement crossover annuel d’Arrowverse sur la CW. Le scénario se concentrera sur The Flash, ainsi que sur un certain nombre de ses alliés les plus proches, alors qu’ils affrontent Despero (Tony Curran). Vous pouvez consulter l’affiche récemment publiée pour Le flash : Armageddon au dessous de.

Le prochain événement crossover mettra en vedette plusieurs apparitions de Javicia Leslie en tant que Batwoman, Brandon Routh en tant qu’Atom, Cress Williams en tant que Black Lightning, Chyler Leigh en tant que Sentinel, Kat McNamara en tant que Mia Queen et Osric Chau en tant que Ryan Choi. L’événement débutera le 16 novembre à 20 h HE, avec les méchants de retour Eobard Thawne (Tom Cavanagh) et Damien Darhk (Neal McDonough). Cet événement marquera le retour d’Osric Chau dans l’Arrowverse depuis sa dernière apparition sur Crise sur des terres infinies. Kat McNamara, Chyler Leigh et Cress Williams seront également de retour depuis la fin de Flèche, Super Girl, et Éclair noir, respectivement.

Le synopsis officiel de Le flash : Armageddon se lit comme, six mois après la fin de la saison 7, une puissante menace extraterrestre arrive sur Terre dans des circonstances mystérieuses et Barry Allen (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) et le reste de l’équipe Flash sont poussés à leurs limites dans un bataille désespérée pour sauver le monde. Mais avec le temps qui passe et le sort de l’humanité en jeu, Flash et ses compagnons devront également faire appel à de vieux amis pour que les forces du bien l’emportent.

« En termes simples, ce seront parmi les plus émouvants Éclat épisodes jamais », a déclaré Le flash a déclaré le showrunner Eric Wallace dans un communiqué. « De plus, il y a des moments vraiment épiques et d’énormes surprises qui attendent nos fans. Et nous les faisons à une échelle plus grande et plus audacieuse que notre traditionnelle Éclat épisodes. Donc oui, Armageddon est bien plus qu’un simple scénario de roman graphique. Ce sera un véritable événement pour Éclat et les fans d’Arrowverse, anciens et nouveaux. Honnêtement, j’ai hâte que le public voie ce que nous avons prévu. »

Les Armageddon L’événement sera le premier crossover où toutes les parties seront diffusées sous forme d’épisodes sur une seule série télévisée, plutôt que les parties diffusées sous forme d’épisodes sur plusieurs séries. Cette nouvelle approche a été adoptée en raison des protocoles et des restrictions COVID-19. Malheureusement, il a déjà été confirmé que Supergirl de Melissa Benoist et Superman de Tyler Hoechlin ne feront pas d’apparition dans le prochain événement. Le showrunner Eric Wallace avait initialement approché Melissa Benoist et Tyler Hoechlin pour apparaître dans Armageddon, mais n’ont pas pu le faire en raison de conflits d’horaire et de restrictions COVID-19. Il a également été révélé que Carlos Valdes ne reviendrait à aucun titre en tant que Cisco Ramon.

Jusqu’à présent, The Flash lui-même a affronté des méchants coriaces au cours des dernières années, mais si Despero de Tony Curran porte la même superintelligence extraterrestre et la même force immense que dans l’univers de la bande dessinée DC, il sera probablement l’un des ennemis les plus féroces Barry Allen. s’est encore battu.l’éclair diffusé les mardis à 20 h HE/PT sur The CW, à partir du 16 novembre avec le début de Armageddon. Ray et Nora étaient également récemment apparus dans le centième épisode de DC’s Legends of Tomorrow. Actuellement, les DC Légendes de demain et Batwoman ont déjà commencé à diffuser leurs saisons respectives.





