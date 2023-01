L’affiche de la saison 3 de Mandalorian montre que Din Djarin et Grogu se lancent dans l’action

En prévision de la nouvelle bande-annonce, qui doit faire ses débuts à la mi-temps du NFL Wild Card Game, une nouvelle affiche pour Le Mandalorien La saison 3 vient d’être dévoilée. Publié avec l’aimable autorisation de le compte Twitter officiel de Le Mandalorien, l’affiche retrouve Grogu dans les bras protecteurs de Din Djarin, le couple passant à l’action alors qu’ils continuent leur voyage à travers la galaxie. Découvrez la nouvelle affiche saisissante pour Le Mandalorien Saison 3 ci-dessous.





La simple vue de Grogu et The Mandalorian de retour ensemble est sûre d’avoir des fans de l’énorme succès Guerres des étoiles série dérivée excitée pour la troisième saison. Le Mandalorien a commencé en 2019 et présente au public une ère largement inexplorée du Guerres des étoiles galaxie. A l’écran, du moins. Dirigé par Pedro Pascal, Le Mandalorien reprend cinq ans après les événements de Star Wars : Épisode VI – Le Retour du Jedicentré sur un chasseur de primes solitaire qui est obligé de fuir afin de protéger le mystérieux enfant sensible à la Force, Grogu.

Bien, Le Mandalorien n’est plus un chasseur de primes solitaire. La troisième saison trouve Din Djarin maintenant réuni avec Grogu. Pendant ce temps, la Nouvelle République lutte pour éloigner la galaxie de sa sombre histoire. Le Mandalorien croisera d’anciens alliés et se fera de nouveaux ennemis alors que lui et Grogu poursuivront leur voyage ensemble.





La saison 3 de Mandalorian trouve le chasseur de primes sur un nouveau terrain

Distribution de la plateforme Disney

En attendant la nouvelle bande-annonce de Le Mandalorien Saison 3, nous pouvons mijoter sur les détails que nous avons déjà. Plus particulièrement, la saison à venir verra Din Djarin prendre une position de leader à son retour sur la planète Mandalore, le monde natal des Mandaloriens. Une position que le guerrier solitaire hésitera à accepter.

« S’il entre dans une position de leader, il hésite à le faire », a déclaré Pascal à propos du retour du personnage. « Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus intéressant qu’un personnage obligé de découvrir de quoi il est capable, et qui ils sont. Cette partie a été vraiment, vraiment amusante. De plus, de mon point de vue, il y a tellement de façons de rechercher la tonalité de cela. J’ai juste essayé d’atteindre les subtilités de ce type de développement de personnage.

Prêt à être dirigé une fois de plus par Pedro Pascal dans le rôle de Din Djarin alias The Mandalorian et sa pupille, Le Mandalorien verra le retour de Star Wars: La guerre des clones préféré Bo-Katan Kryze, joué par Battlestar Galactica Katee Sackhoff, aux côtés de Giancarlo Esposito dans le rôle de Moff Gideon, Carl Weathers dans Greef Karga et Emily Swallow dans « The Armorer ». Le Mandalorien La saison 3 ajoutera également Retour vers le futur légende Christopher Lloyd et Les Goldberg star Tim Meadows à la procédure.

Le Mandalorien La saison 3 est prévue pour le 1er mars 2023 sur le service de streaming Disney+.