Lady Sif reviendra au MCU dans ‘Thor: Love and Thunder’

L’actrice, Jaimie alexander, a fait allusion à son retour comme Dame sif sur la bande, ‘Thor: l’amour et le tonnerre’, qui sera le quatrième volet de la saga de Thor.

‘Thor: l’amour et le tonnerre’ sera dirigé par Taika waititi et aura Chris Hemsworth De retour au rôle-titre, le film verra également le retour de certains personnages de films précédents tels que Natalie Portman Interpréter Jane Foster et Tessa Thompson comme Valikiria.







Les deux premières bandes de Thor avait la présence de Jaimie alexander Interpréter Dame sif, un guerrier asgardien courageux qui est ami avec Thor. Dans le premier versement, Sif aider à Thor pour revenir à Asgard après avoir été expulsé sur terre et bien qu’il ne soit pas apparu dans «Ragnarok», a confirmé qu’il reviendra en «Amour et tonnerre».







Par une publication de Instagram, Alexandre a partagé quelques images de sa tenue de Sif des bandes précédentes. Dans les images, Sif Elle brandit son épée et son bouclier emblématiques en utilisant son armure asgardienne, laissant les fans curieux de savoir si le guerrier aura la même tenue dans les nouveaux rubans.