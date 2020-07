L’adieu au «monstre» Diesel à 4 turbos est réalisé avec une édition spéciale des X5 M50d et X7 M50d

Nous l’avions déjà annoncé il y a quelques mois et c’est désormais officiel. Le moteur diesel à quatre turbocompresseurs de BMW va vraiment prendre sa retraite. Les X5 M50d et X7 M50d Final Edition sont une édition spéciale pour marquer sa… disparition.

Né en 2016 avec la désignation B57D30S0 (si ce code vous semble chinois, voici le «dictionnaire»), ce moteur six cylindres en ligne d’une capacité de 3,0 l développe 400 ch de puissance (à 4400 tr / min) et 760 Nm de couple maximal (entre 2000 et 3000 tr / min).

Comme nous vous le disions il y a quelques mois, la raison de la disparition de ce moteur tient à deux facteurs clés: la grande complexité inhérente à sa production (et les coûts conséquents) et les nouveaux objectifs CO 2 .

Les X5 M50d et X7 M50d Final Edition

Bien qu’il s’agisse d’une série spéciale, ces M50d Final Edition sont basées sur la discrétion.

Outre des extras exclusifs tels que des seuils de porte spécifiques, une liste complète d’équipements de série est ajoutée, notamment des phares laser, des technologies de conduite semi-autonomes, affichage tête haute ou un système audio Harman Kardon.

Pour l’instant, on ne sait pas encore dans quels pays les BMW X5 et X7 M50d Final Edition seront disponibles, quand ils arriveront sur le marché ou combien ils devraient coûter.

