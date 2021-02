Lad quitte son emploi dans un magasin de puces familial pour devenir un joueur de poker à plein temps

Combien d’entre nous pouvons vraiment dire que nous continuons à vivre notre rêve? La chose que nous rêvions de faire depuis que nous étions à l’école?

Un homme qui fait exactement cela est Lukas Robinson, 23 ans, né à Liverpool. En regardant la photo de son annuaire scolaire, Lukas, 11 ans, a écrit qu’il rêvait d’être un joueur de poker de haut niveau et que dans 10 ans, il serait à «Viva Las Vegas» pour son 21e anniversaire en jouant au poker.

Annuaire de Lukas

Flash forward 12 ans et Lukas vient de remporter son plus gros jackpot en tant que joueur de poker professionnel.

Lukas est récemment devenu viral dans la communauté du poker en ligne après avoir fondu en larmes en direct sur sa chaîne Twitch après une meilleure victoire en carrière de 3700 €. Les téléspectateurs ont été émus par cette démonstration d’émotion authentique. Sur le stream, Lukas a déclaré: « La raison pour laquelle je pleure … C’était la décision la plus difficile de ma vie de relever ce défi. C’était un si grand risque, j’ai quitté mon travail. Je n’avais pas beaucoup de un rouleau de banque …

«Il y a trois mois, je diffusais pour aimer trois personnes et maintenant nous avons environ 700 personnes qui regardent juste.

QUEL MOMENT! Je n’ai jamais voulu pleurer en streaming, mais merde, c’est arrivé. La plus grosse victoire de ma vie. Le plus grand moment en streaming à ce jour. Nous avons également atteint 500 abonnés aujourd’hui. Merci à tous pour votre soutien. Ce moment comptait beaucoup pour moi.:hearts:https://t.co/kWrrd1zQfZ – Lukas Robinson (@RobinPoker_) 24 janvier 2021

« Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi je suis si émouvant. C'est juste un si grand soulagement. C'était un si gros risque et tout cela m'a frappé en même temps. Je veux juste vous remercier tous beaucoup. »

Après avoir quitté son emploi dans le fish and chips de sa famille, Lukas a fait le saut pour devenir un joueur de poker à plein temps. Il a été inspiré en grandissant par les hommes de sa famille qui jouaient tous au poker. Lukas a déclaré: « En grandissant, mon grand-père, mon oncle et mon père ont tous joué au poker et j’ai adoré même quand j’avais 11 ans. Je pense que parce que je les admirais tous tellement, je voulais vraiment être comme eux et jouer avec. eux un jour. «

Quand il a eu 18 ans, son père et son oncle l’ont emmené à son premier tournoi en direct et il était «accro». Il a toujours voulu jouer au poker pour gagner sa vie mais a pensé que ce serait trop difficile de le faire en tant que professionnel.

Lukas est originaire de Liverpool mais a vécu sur l’île de Man pendant quatre ans, où il a déménagé après avoir abandonné ses études universitaires au cours de la première année. Il a commencé à travailler dans le poisson-friterie de sa famille, ce qui l’avait aidé à s’implanter dans la région et à faire connaissance avec les gens.

Quand il a commencé le poker en streaming l’année dernière, Lukas le faisait parallèlement à son travail à plein temps au chippy, travaillant 8 heures par jour, puis diffusant de 18 heures jusqu’à tard dans la nuit – parfois jusqu’à 4 heures du matin s’il se débrouillait bien dans un tournoi. Il devrait alors être au travail à 9 heures le lendemain.

Il a déclaré: « Je me souviens avoir remporté mon tout premier tournoi de poker en ligne pour 750 €, mais cela m'a rendu en retard pour l'un de mes quarts de travail dans le chippy. Je me souviens avoir été si heureux d'en avoir finalement remporté un, mais j'ai dû me précipiter directement au travail et personne n'a vraiment compris à quel point cela comptait pour moi.

Lukas travaillant au poisson de ses parents & amp; Friterie

«Cela avait un impact négatif important sur ma vie dans son ensemble. Je ne passais pas assez de temps avec mes amis, ma famille ou ma petite amie et je n’appréciais plus mon travail et j’étais tout le temps fatigué, mais je savais juste que si je continuais à moudre et à travailler plus que quiconque, mon rêve deviendrait réalité un jour.

«J’avais besoin d’un moyen de sortir de mon travail et j’ai donc commencé à planifier une façon de faire du poker en streaming à plein temps. J’avais l’impression que le seul moyen de le faire était de se démarquer et de faire quelque chose que personne d’autre n’avait jamais fait auparavant. «

En 2018, son collègue streamer de poker Arlie Shaban a diffusé un record de 1000 heures de poker en 125 jours, lui faisant gagner plus de 8000 followers et un parrainage de PokerStars. Fin 2020, Lukas a quitté son emploi et a commencé à planifier son propre défi pour battre ce record, dans l’espoir de devenir un joueur de poker professionnel. Il est actuellement à la moitié de son défi, prévoyant de jouer 1000 heures de poker en 100 jours (10 heures de poker par jour).

En regardant vers l’avenir, Lukas veut juste continuer à grandir et à s’améliorer. Il a commencé à travailler avec le meilleur entraîneur de poker BBZ et rêve de devenir le plus grand joueur du Royaume-Uni (et peut-être même du monde).

«Je sais que ce sont de grandes ambitions, mais je me suis dit qu'une fois que je trouverai ce que je suis destiné à faire, je ferai de mon mieux pour travailler plus que quiconque pour devenir le meilleur au monde dans ce domaine.

« L’argent pour moi n’est pas ce qui est important. Je veux juste vivre ma vie en faisant quelque chose que j’aime. »

« Je ne suis qu’un garçon normal de Liverpool, qui poursuit son rêve de devenir un joueur de poker professionnel. Je ne suis pas spécial. Je ne me suis pas fait remettre les choses dans une assiette pour y parvenir. J’ai juste travaillé aussi dur que moi. Je pourrais et me regarder maintenant. Il est possible pour n’importe qui de réaliser ses rêves. «

