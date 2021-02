L’actrice de WandaVision a révélé qu’elle avait du mal à comprendre que la série était de Marvel

WandaVision est devenue la première série de l’histoire à être produite par Marvel pour la télévision. C’est le début d’un long voyage entre la société de production et Disney + qui comprend neuf autres titres. Le programme était caractérisé par un format novateur dès le début et rompait avec le plus classique sur les super-héros. Teyonah Parris, interprète de Monica Rambeau, a révélé que lorsqu’elle a été appelée pour le projet, elle avait du mal à le comprendre et ne comprenait pas comment il se situait au sein du MCU.. Regardez ce qu’il a dit!

Dans les épisodes deux et trois, l’actrice avait le rôle de Géraldine: le nouveau venu du couple chez le voisin de Westview. Le personnage a rejoint les sitcoms proposés par la série et a même changé de nom pour cela. Cependant, À partir de la quatrième première, tout a changé car la femme a été expulsée du HEX et est revenue à son rôle d’origine de Monica. Cette dualité a confondu l’actrice, qui l’a avoué dans une interview avec The Hollywood Reporter.







Teyonah Parris révèle qu’elle avait du mal à comprendre que WandaVision était pour Marvel

« L’audition en elle-même n’a pas été très longue. Je me suis enregistrée et j’ai envoyé une cassette. Et puis j’ai pris des notes et l’ai refaite une fois de plus parce n’a pas compris l’aspect de la sitcom. J’étais comme: ‘Je ne comprends pas tout à fait cela. Tout le monde a-t-il dit que c’était pour Marvel? Je ne suis pas sûr‘ », a déclaré Parris à propos de sa surprise face au nouveau format proposé par la société de Kevin Feige.

Teyonah Parris dans son rôle de Geraldine sur WandaVision (Disney +)



À propos du rôle de Monica dans la série, l’actrice de 33 ans était très à l’aise et a déclaré: «Je pense qu’il s’adresse à eux de la meilleure façon qu’il sait, c’est-à-dire par le travail. C’est une personne qui aime son travail. Et une fois que Monica voit Wanda et se rend compte qu’elle est en deuil, elle reconnaît leurs expériences parallèles et qu’ils sont tous les deux en deuil.. Alors je pense que Monica gère ça du mieux qu’elle peut. « .







De plus, il a rappelé que la scène dans laquelle Wanda l’avait expulsée de Westview était celle qui lui avait coûté le plus car il devait s’accrocher à des câbles pour simuler le vol. « C’était horrible. Je n’étais pas habitué à la tension et à tant de sangles sur moi, tout en essayant d’être dans le moment, émotionnellement. C’était stimulant mais amusant. », a-t-il assuré.

Enfin, il a laissé un aperçu de la fin de WandaVision, tout en évitant de donner plus de détails. « Ce sera épique et incroyablement triste. Je veux dire, toute la série est incroyablement triste pour moi, mais je mets ces mots ensemble. »Il a parlé du résultat de l’émission du 5 mars.