L’actrice de la saga « Harry Potter » explique pourquoi elle ne veut pas de redémarrage

Malgré les controverses qui ont entouré JK Rowling ces dernières années (surtout en 2020), la saga « Harry Potter » continue d’être l’une des franchises cinématographiques et littéraires les plus acclamées et appréciées pour toute une génération. HBO Max a accordé une attention particulière à cette franchise avec l’intention d’une éventuelle série inspirée de son univers, même si la possibilité de voir un nouveau Harry Potter à l’écran semble encore improbable.

Lors d’une récente conversation avec le magazine People, l’actrice Bonnie Wright, connue pour son rôle de Ginny Weasley dans la saga cinématographique, a souligné que, malgré l’appréciation qu’elle ressent pour ses camarades de casting, elle n’a aucun intérêt à revenir dans la franchise et beaucoup moins, voir un redémarrage à l’écran.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kevin Feige veut continuer à travailler avec Scarlett Johansson

« J’espère qu’ils garderont les choses telles qu’elles sont », a déclaré Wright. «Je pense que c’est comme une capsule temporelle et si vous l’ouvrez et que cela change, tout semble différent. Bien sûr, jouer Ginny me manque, mais j’ai toujours aimé l’idée qu’elle soit bien emballée pendant ces sept années à Poudlard. »

Bonnie Wright assure que l’expérience de tournage dans chaque série est une expérience qu’elle a vraiment appréciée. «Et je sais que la production et nous tous le ferions (en référence à une éventuelle réunion) peu importe ce qu’ils imaginaient. Ce serait génial.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de Black Widow évoque les possibilités d’une suite

Wright n’a pas été la seule à avoir exprimé son affection pour sa participation à la saga « Harry Potter ». Récemment, Tom Felton, connu pour son rôle antagoniste en tant que Draco Malfoy, a déclaré qu’il était tout à fait disposé à reprendre son personnage, avouant qu’il ne pouvait s’empêcher de se sentir quelque peu possessif à ce sujet si un redémarrage nécessitait un acteur plus jeune pour le jouer.

Malgré les désaccords de Marfoy contre Harry, Ron et Hermionie, Felton a assuré qu’à ce jour, il reste en contact avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, il semble incroyable qu’après tant d’années la saga reste plus populaire que jamais. « Nous sommes tous très surpris par cela. Nous sommes certainement excités, et cela vous fait sentir vieux que c’était il y a 20 ans lorsque nous avons fait le premier film », a commenté l’acteur.