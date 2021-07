L’actrice de « Haunting of Hill House » parle de l’avenir de la franchise

Après sa première en 2018, « The Haunting of Hill House » est devenu l’une des séries originales Netflix les plus réussies de la plate-forme ces dernières années. Un mérite qui revient au talent de son scénariste et réalisateur Mike Flanagan, qui à travers dix épisodes a construit une histoire originale dans laquelle les meilleurs éléments narratifs sont utilisés dans l’œuvre de l’écrivain d’horreur Shirley Jackson.

Malgré le fait que « Hill House » avait un format autonome dans lequel son histoire était pleinement développée au cours de sa saison, Netflix a rapidement donné à son créateur le feu vert pour une deuxième saison. « The Haunting of Bly Manor », sorti en 2020, n’a peut-être pas eu le même nombre d’audience que son prédécesseur, mais sa qualité narrative a attiré l’attention de critiques spécialisés.

Bien que Flanagan soit plongé dans une grande variété de projets avec Netflix qui empêcheraient la production d’un troisième volet, l’actrice Carla Gugino, qui a joué un rôle important dans les deux volets de l’anthologie d’horreur, a indiqué que Flanagan avait quelques idées dans le en cas de nouvelle livraison.

Dans une récente conversation avec ComicBook.com, Carla Gugino a précisé qu’elle n’était pas liée au prochain projet de Flanagan, mais qu’elle aimait tellement travailler avec le cinéaste qu’elle est enthousiasmée par ce que le cinéaste a en tête.

« Je pense que c’est toujours si difficile, en tant que public, et je m’identifie, parce que je suis un public pour des choses dans lesquelles je ne suis pas, et c’est difficile parce que vous aimez, vous impliquez et aimez ces choses », a déclaré Gugino, qui conclut que, que Flanagan fasse ou non un troisième volet de « The Haunting », il est sûr de présenter un excellent travail dans ce qu’il fait.

La collaboration entre Carla Gugino et Mike Flanagan a commencé en 2017 avec le film Netflix « Geralt’s Game », une adaptation d’un roman écrit par le maître de l’horreur Stephen King. Le cinéaste a actuellement deux projets pour le service de streaming : la mini-série « Midnight Mass » et « The Midnight Club », une adaptation d’une série de livres d’horreur pour la jeunesse, qui n’ont toujours pas de date de sortie.

Si vous souhaitez vous lancer dans une troisième saison de « The Haunting », cela pourrait ne pas arriver de si tôt. En décembre 2020, Flanagan a révélé qu’il n’avait pour le moment pas l’intention de le réaliser car ses projets de cinéma et de télévision occupent son emploi du temps au-delà de 2021.