L’actrice australienne appelle le ventre plat d’Emily Ratajkowski 11 jours après avoir accouché

Le Jolies petites menteuses et The Vampire Diaries La star a déclaré dans une vidéo sur Instagram: «J’essaie de ne pas être le Grinch ici, mais je veux vraiment dire quelque chose parce que cela m’ennuie.

«Si vous postez une photo de votre ventre complètement plat 10 jours après avoir eu un bébé et que vous appelez ce corps positif, pour moi, c’est la même chose que de publier une photo de millions de dollars sur votre compte bancaire et d’appeler cette positivité du succès.

« C’est peut-être vrai, mais cela rend les autres mécontents d’eux-mêmes, et ce n’est pas normal, et vous êtes une valeur aberrante, et vous avez de la chance. Alors peut-être que ne montrez pas cette partie? Instagram pour essayer de faire en sorte que les gens se sentent inclus et ne se sentent pas fous d’eux-mêmes? »