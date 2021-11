L’activiste Greta Thunberg dit que la COP26 était une campagne de greenwash pour les chefs d’entreprise et les politiciens

05 novembre 2021 14:03:39 IST

La conférence des Nations Unies sur le climat en Écosse est devenue un lieu où les dirigeants mondiaux et les chefs d’entreprise font semblant de prendre des mesures contre le changement climatique sans donner suite, a déclaré jeudi la militante climatique Greta Thunberg.

S’exprimant en marge de la réunion au sommet, connue sous le nom de COP26, Thunberg, 18 ans, a déclaré que l’événement était « en quelque sorte en train de se transformer en une campagne de greenwash, une campagne de relations publiques » pour les chefs d’entreprise et les politiciens.

« Comme nous sommes si loin de ce dont nous avions réellement besoin, je pense que ce qui serait considéré comme un succès serait si les gens réalisaient à quel point cette COP est un échec », a déclaré Thunberg.

Lors de panels jeudi au New York Times Climate Hub à Glasgow, Thunberg et d’autres jeunes militantes, dont Vanessa Nakate et Malala Yousafzai, ont également parlé du rôle essentiel que les jeunes femmes ont joué pour rallier les manifestants et faire pression sur les dirigeants mondiaux pour qu’ils agissent.

« Ce sont les jeunes, en particulier les jeunes femmes, qui sont les voix du mouvement climatique, et qui donnent de l’espoir à tant de gens », a déclaré Yousafzai.

Les commentaires sont intervenus le cinquième jour de la réunion au sommet, un rassemblement que John Kerry, l’émissaire américain pour le climat, avait qualifié de « dernière et meilleure chance » de la planète de réduire les émissions de combustibles fossiles qui sont à l’origine du changement climatique.

Plus de 39 000 diplomates, chefs d’entreprise et militants se sont inscrits à l’événement dans l’espoir de conclure des accords pour réduire les émissions et empêcher la température mondiale moyenne de dépasser 1,5 degré Celsius, par rapport aux niveaux préindustriels, d’ici la fin de ce siècle. C’est le seuil au-delà duquel de nombreux scientifiques disent que la planète subira des effets catastrophiques des vagues de chaleur, des sécheresses, des incendies de forêt et des inondations. La température moyenne mondiale a déjà augmenté de 1,1 degré Celsius.

Jusqu’à présent, les dirigeants et les dirigeants d’entreprise ont pris des engagements importants. Mardi, plus de 100 pays ont convenu de réduire les émissions de méthane, un puissant gaz à effet de serre, de 30 % d’ici 2030. Et mercredi, une coalition des plus grands investisseurs, banques et assureurs du monde qui contrôlent collectivement 130 000 milliards de dollars s’est engagée à financer des projets qui aideraient les entreprises et les pays à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

Les écologistes, cependant, ont critiqué la promesse de financement comme manquant de détails. Plusieurs dirigeants clés, dont Xi Jinping de Chine, Vladimir Poutine de Russie et Jair Bolsonaro du Brésil, ont également été critiqués pour ne pas avoir assisté à l’événement en personne. Les écologistes disent que les objectifs de la Chine et de la Russie ne sont pas assez ambitieux, et les militants sont sceptiques quant au fait que Bolsonaro suivra l’engagement de son pays de mettre fin à la déforestation d’ici 2028.

Nakate, un militant ougandais de 24 ans pour le climat et fondateur du mouvement Rise Up basé en Afrique, a déclaré jeudi lors de la table ronde que l’engagement des dirigeants des 20 plus grandes économies de « poursuivre les efforts » pour maintenir la température mondiale moyenne monter à 1,5 degré Celsius n’est pas allé assez loin.

Elle a déclaré que 1,5 degré ne serait « pas sûr » pour des communautés comme la sienne. « Même en ce moment, il est déjà évident que la crise climatique ravage différentes parties du continent africain », a déclaré Nakate.

Yousafzai, 24 ans, a déclaré que les femmes étaient touchées de manière disproportionnée par la crise climatique.

« Traiter le changement climatique et les inégalités entre les sexes et l’éducation des filles comme des problèmes distincts ne rend pas justice à la cause de la création d’un monde plus juste, meilleur et plus propre pour nous tous », a déclaré Yousafzai. « Il est important que nous prenions ces problèmes au sérieux et que nous voyions le lien entre tous. »

Elle et les autres militants ont déclaré jeudi qu’il y avait des raisons d’espérer. Lorsque la modératrice de l’événement de Thunberg a demandé quel fait les panélistes voudraient que tout le monde sache, elle a déclaré que les gens devraient comprendre que leurs actions individuelles peuvent faire la différence. Les changements nécessaires ne viendront pas de l’intérieur de conférences comme la COP26, a-t-elle déclaré.

« C’est l’idée fausse », a déclaré Thunberg. « Que ce que nous faisons en tant qu’individus n’a pas d’impact. »

« Et je ne parle pas de ne pas utiliser de plastique et ainsi de suite », a-t-elle déclaré. « Je parle de sortir dans la rue et de faire entendre nos voix, d’organiser des marches, d’exiger le changement. »

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

