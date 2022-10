L’acteur vocal The Last of Us taquine son rôle dans l’adaptation en direct de HBO

Troie Baker a réalisé une performance exceptionnelle dans Le dernier d’entre nous jeu vidéo, sorti par PlayStation Studios et Naughty Dog en 2013. Le doubleur a interprété Joel Miller dans le premier épisode et la suite, devenant rapidement l’un des personnages les plus aimés de tous les temps. Pedro Pascal, qui joue la version live-action du personnage dans la prochaine adaptation de HBO du même nom, a beaucoup à faire après la performance de Baker.





Baker et sa co-vedette Ashley Johnson, qui a exprimé Ellie, apparaîtront dans la série dans des rôles non divulgués. Lors d’une interview avec ComicBookMovie.com, Baker a évoqué sa première fois sur le plateau de HBO et à quel point c’était incroyable pour le doubleur acclamé. « J’ai eu une merveilleuse conversation avec Pedro que je garderai jusqu’à après la diffusion de la série donc il n’y a pas de spoilers à ce sujet, mais je peux certainement dire que mon premier jour sur le plateau, j’ai pu regarder autour de ce bel endroit… et J’ai dû me pincer », explique-t-il. « Je ne pouvais pas croire que nous étions là. »

Le dernier d’entre nous est sur le point d’être l’une des séries télévisées les plus chères jamais produites, allant de pair avec l’énorme émission fantastique de HBO Maison du Dragon. Ils rechercheront un retour sur investissement important, ce qui devrait fonctionner compte tenu de la propriété intellectuelle et de la puissance des étoiles attachées à la série.





Baker dit qu’il n’aurait jamais pu prédire le succès de Le dernier d’entre nous

Le dernier d’entre nous a reçu plusieurs itérations depuis sa sortie en 2013. Tout d’abord, un remaster du jeu est sorti en 2014, mettant à jour les graphismes et d’autres aspects du projet. Ensuite, un remake complet est arrivé plus tôt cette année, remaniant complètement l’original de 2013. Maintenant, avec l’introduction de la série télévisée, Le dernier d’entre nous est devenu l’une des plus grandes franchises dans les médias aujourd’hui.

Au cours de son entretien, Baker a déclaré qu’il n’avait jamais vu la série devenir aussi importante et qu’il était choqué par le succès. « Si vous étiez revenu il y a dix ans et que vous aviez dit: » Cette audition dans laquelle vous entrez pour ce jeu … vous n’avez aucune idée du succès et de l’adoption par les gens « , dit-il. « ‘Oh, et vous allez être au Canada pour tourner l’une des séries HBO les plus chères qui n’aient jamais été réalisées !’ Je ne t’aurais jamais cru. »

Les fans attendent avec impatience la sortie de la série, car les rôles joués par Troy Baker et Ashley Johnson seront enfin révélés. Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie concrète, le public peut s’attendre au premier épisode de Le dernier d’entre nous à déployer au début de 2023.