L’acteur surprise de Loki Villain parle de l’avenir de  » Celui qui reste  » dans le MCU

Cela fait maintenant plus d’une semaine que Jonathan Majors a fait son apparition surprise en tant que Celui qui reste dans la finale de Loki, et l’acteur a enfin parlé du personnage et comment la prochaine fois que nous le verrons Kang, il ne sera pas le même que la variante décrite dans Loki. Parlant du rôle dans le nouveau court métrage documentaire Assemblé qui est maintenant sur Disney+.

L’apparition de Jonathan Majors dans la série a été retenue jusqu’à la diffusion de l’épisode, et quand elle est arrivée, c’était certainement une introduction différente à Kang The Conqueror que beaucoup ne l’avaient prévu. Celui qui reste était étourdi, enjoué et apparemment assez bienveillant par rapport à de nombreux méchants de Marvel, mais c’est exactement ce que cette itération était censée se manifester, grâce à ses éons d’isolement à la fin des temps.

Jonathan Majors dit: « L’archétype du sorcier et ce qui lui arrive quand il s’ennuie et devient un filou. Je pense que lorsque nous rencontrons Celui qui reste, il est à la limite de ces deux choses. Vous ne savez pas vraiment où il est et je pense que l’ambiguïté de cela est l’une des choses mauvaises à ce sujet. »

« Celui qui reste a vécu pour toujours », a-t-il poursuivi. « L’une des grandes choses que j’ai pu expérimenter avec notre costumière est que chaque pièce que nous avons choisie provenait d’un endroit différent. La cape que je portais était de l’ère victorienne. Les chaussures étaient de Gengis Khan. Le pantalon de Mongolie, etc. Vous mélangez et associez simplement et cela informe le personnage. «

« Je pense qu’avec He Who Remains, l’objectif pour moi était de me donner la plus grande toile possible. À partir de là, alors que Kang commence à relever la tête et à faire ses actes, à bien des égards, il n’a d’autre choix que d’être dans l’opposition ou être différent de celui qui reste », a expliqué Majors. « C’est la chose qui m’a attrapé et m’a attiré dans le rôle. Kang vit dans tant d’itérations que He Who Remains dit: » Réincarnation, bébé. « »

Il est temps de revenir en arrière ! Découvrez les coulisses de Marvel Studios #Loki dans « Assembled: The Making of Loki » de Marvel Studios, un spécial original, maintenant en streaming sur @DisneyPlus. pic.twitter.com/FTzcS9eyti – Marvel Divertissement (@Marvel) 22 juillet 2021

He Who Remains est essentiellement le premier aperçu de ce qui va arriver, presque comme cette apparition en camée d’un sourire à peine là-bas. réunion de justiciers, ou la première apparition de Lord Vodemort dans le premier film du Harry Potter la franchise. Il s’agit d’une variante de Kang qui a vu tout le temps et veut maintenant s’en libérer, réalisant peut-être qu’en gardant la « chronologie sacrée » afin qu’il empêche une autre version plus puissante de lui-même de conquérir l’univers, ou bien multivers, plutôt que de rester assis à la fin du temps à le regarder.

Avec Kang confirmé pour apparaître comme le méchant principal dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, et potentiellement sur le point d’apparaître n’importe où en tant que variante de lui-même d’ici là, c’est un personnage que Majors va avoir beaucoup de plaisir à jouer avant d’avoir terminé. Avec le multivers désormais grand ouvert, Marvel a tellement de façons de jouer que la fin du Saga de l’infini, n’était qu’un petit tremplin vers un avenir beaucoup plus vaste.

