L’acteur original de Boba Fett de Star Wars, Jeremy Bulloch, décède à 75 ans

Jeremy Bulloch, l’acteur qui a à l’origine incarné le chasseur de primes Boba Fett dans la première trilogie « Star Wars » (1977-1983), est décédé jeudi 17 décembre à 75 ans.

La nouvelle a d’abord été confirmée par la famille de Bulloch sur sa page Facebook privée, selon la date limite , et sur un post Instagram public de Daniel Logan – l’acteur de 33 ans qui a incarné Fett dans la préquelle « Star Wars: Episode II: Attack of the Clones » (2002). On dit que Bulloch est décédé des complications de la maladie de Parkinson.

La mort de Bulloch survient quelques semaines après Temuera Morrison a endossé le rôle de Fett dans le hit de Disney Plus « The Mandalorian » (2019-présent), qui suit le chasseur de primes connu sous le nom de Mandalorian environ cinq ans après les événements de « Return of the Jedi » (1983). Dans la finale de la saison 2 de « The Mandalorian », sortie par hasard vendredi 18 décembre, une nouvelle série Boba Fett a été annoncée pour Disney Plus en décembre 2021, selon The Verge .

Mais la performance emblématique de Bulloch en tant que Fett reste toujours avec les fans et reste une influence sur la franchise « Star Wars », en particulier en collant avec les acteurs qui ont travaillé avec lui au cours de sa longue carrière.

«Légende RIP», Logan dit dans un article en majuscules sur Instagram, ajoutant qu’il « n’oubliera jamais tout ce que vous m’avez appris » et que les conventions ne seraient pas les mêmes avec l’absence de Bulloch. « Que la Force soit toujours avec vous, » ajouta Logan.

« Jeremy Bulloch était le gentleman anglais par excellence, » Mark Hamill, l’acteur de longue date de « Star Wars » qui a joué le rôle de Luke Skywalker dans la trilogie originale et la trilogie de suite (2015-2019), dit sur Twitter . « Un bon acteur, une compagnie charmante et si gentil avec tous ceux qui ont la chance de le rencontrer ou de travailler avec lui. Il me manquera profondément et je suis tellement reconnaissante de l’avoir connu. #RIP_DearJeremy. »

Le moment le plus mémorable de Fett à l’écran est sans doute quand il a gelé le héros de « Star Wars » Han Solo dans la carbonite dans « L’Empire contre-attaque » (1980). Bulloch portait l’armure de Fett dans ce film et dans « Return of the Jedi » (1983) tandis que Jason Wingreen a fourni la voix de Fett dans les deux films.

Bulloch a également fait de brèves apparitions dans d’autres rôles de « Star Wars »: un rôle mineur dans le « Star Wars Holiday Special » (1978), un officier impérial lieutenant Sheckil dans « The Empire Strikes Back » (1983) et en tant que capitaine Colton dans « Star Wars: Episode III: La revanche des Sith » (2005), a déclaré Deadline.

Bulloch a commencé à jouer à 12 ans et a 109 crédits de films à son nom, selon la base de données de films Internet , entre 1958 et 2016. Notamment, il a joué dans la franchise d’espionnage « James Bond » en tant qu’assistant du quartier-maître de Q Smithers dans « For Your Eyes Only » (1981) et dans « Octopussy » (1983). Bulloch est également apparu à plusieurs reprises dans la série télévisée « Doctor Who » de 1965-1974 en tant que personnages Hal et Tor.

Il a pris sa retraite des événements de fans « Star Wars » en 2018, dire dans une brève lettre aux fans que « c’est le cœur lourd que j’ai décidé d’arrêter d’assister aux conventions et de raccrocher le casque Fett ».

