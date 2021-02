L’acteur martien de Manhunter Harry Lennix adresse les allégations de Joss Whedon Justice League

La production de 2017 Ligue de justice est sous un nuage depuis des années maintenant. L’année dernière, les choses sont devenues encore plus chaudes après que Ray Fisher, qui joue Cyborg dans le film, ait présenté des allégations « d’abus » contre Joss Whedon, qui a réalisé le long métrage après que Zack Snyder ait dû démissionner. Avec Justice League de Zack Snyder, l’intérêt pour l’histoire refuse de s’éteindre.

Maintenant, un certain nombre d’anciens associés de Whedon se sont manifestés pour partager leurs propres histoires d’abus de sa part. Harry Lennix, qui joue le rôle du général Swanwick dans le prochain « Snyder Cut » de Ligue de justice, et qui a travaillé avec Whedon dans le passé, a pesé sur la controverse dans une récente interview.

« Je n’étais pas là pendant la période en question. Je suis désolé que quiconque ait dû faire l’expérience de ce qui a été décrit. De toute évidence, il y a un côté de l’histoire que nous avons entendu. Je ne sais pas que Joss a fait des commentaires. Comme vous l’avez souligné, j’ai travaillé assez étroitement avec Joss pendant quelques années là-bas. Je n’ai pas vu ce comportement, et en même temps, en tant qu’acteur, mon cœur va à quiconque a dû endurer cela traitement. Nous sommes souvent traités comme des citoyens de seconde zone. Mais je ne l’ai pas vu et je serais curieux de savoir [Joss’s] réponse à cela a été. «

Parmi les accusations auxquelles Joss Whedon est confronté, il y a l’accusation d’avoir forcé Charisma Carpenter à se retirer Buffy contre les vampires après qu’elle soit tombée enceinte, qu’il se vantait de faire pleurer des écrivaines sur les plateaux Luciole, qu’il n’était pas autorisé à être seul avec Michelle Trachtenberg sur les plateaux de Buffy, et dénigrait ouvertement le travail de Zack Snyder sur Ligue de justice.

Les nombreuses fanbases de Whedon issues des différentes émissions et films qu’il a créés au fil des ans sont en ébullition depuis que la nouvelle de son comportement a été confirmée par Carpenter, Trachtenberg et Sarah Michelle Gellar parmi beaucoup d’autres. Whedon a déjà été forcé de quitter la prochaine série Les Nevers après que WarnerMedia ait mené une enquête sur son comportement sur le plateau} après l’invitation de Ray Fisher. En ce qui concerne Lennix, il a exprimé son espoir que toute l’affaire se terminerait par la grâce et le pardon.

«J’espère juste que tout le monde pourra continuer sa vie, pour être honnête avec vous. En tant qu’ancien séminariste, et en tant que personne qui a commis des erreurs, j’ai été d’un côté ou de l’autre de cette équation. Les réalisateurs sont parfois insensibles aux besoins ou les sentiments des acteurs, et parfois des acteurs sont dans le besoin, et parfois ils sont trop sensibles. Je sais que je peux l’être. Cela dit, j’espère que quoi que ce soit qui s’est passé, que les gens pourraient passer à autre chose, et – en dehors de quelque chose d’impardonnable – que les gens peuvent se pardonner, pas seulement entre eux, mais se pardonner eux-mêmes. «

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars. Cette nouvelle vient de Variety.

Sujets: Justice League