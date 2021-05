L’acteur du «  détective Pikachu  » ne sait pas s’il y aura une suite

Étant l’une des franchises les plus importantes de l’industrie du divertissement au monde (à commencer par ses jeux vidéo, ses cartes et divers objets de collection), ce n’était qu’une question de temps avant que Pokémon fasse son arrivée sur grand écran avec de vrais acteurs (quelque chose qui n’avait jamais été été fait au cours de ses plus de 30 ans d’histoire).

C’est pourquoi en 2019, Legendary Entertainment et Warner Bros Pictures ont uni leurs forces pour amener le public « Detective Pikachu », qui mettait en vedette l’acteur acclamé Ryan Reynolds pour exprimer l’adorable rongeur électrique.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Synopsis officiel de «Black Panther: Wakanda Forever» révélé

« Detective Pikachu » a été, comme prévu, un succès devant les critiques, ajoutant environ 433 millions de dollars au box-office, et bien que l’idée d’une suite soit quelque chose de fortement anticipé par les fans, l’acteur Justice Smith a reconnu dans un chat avec Inverse qui serait ravi d’apparaître dans une suite de l’histoire, mais ne sait pas si cela se produira.

« J’adorerais participer à » Détective Pikachu 2. Je ne sais pas si cela arrivera « , a-t-il commenté. Smith assure qu’il maintient toujours ses espoirs de revenir dans le monde de Pokemon car il est un grand fan de la franchise, en plus d’exprimer son souhait de voir un autre film d’action en direct basé sur cet univers.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Marvel Studios est déjà à la recherche de réalisateurs potentiels pour « Blade »

«Je pense que nous devons enterrer nos espoirs. Je ne pense pas que ça va arriver. J’espère vraiment. Je suis honnêtement un grand fan. Qui sait? Je l’espère », conclut Smith. Cependant, Deadline avait annoncé en janvier 2019, bien avant sa première, qu’une suite était déjà en développement, bien qu’aucun autre détail n’ait été révélé depuis.

Bien que beaucoup pensent que le projet « Detective Pikachu 2 » a déjà été exclu par ses producteurs, d’autres maintiennent l’espoir que son développement a été temporairement interrompu en raison de la pandémie, mais jusqu’à présent, ni Warner Bros ni Legendary ne l’ont confirmé.