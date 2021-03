L’acteur de The Walking Dead reçoit des menaces de mort pour son rôle

L’acteur qui le joue Père Gabriel Stokes dans ‘The Walking Dead’, Seth Gilliam, a révélé qu’il avait reçu des menaces de mort pour son rôle dans la série.

Depuis son inclusion dans le spectacle dans le saison 5, le Père Gabriel a été l’un des personnages les moins préférés des fans de ‘Les morts qui marchent’, étant constamment nommé parmi les « pires personnages » de la série.

Le personnage joué par Gilliam a commencé comme un membre déloyal du groupe de survivants, trahissant Meule et le reste en plus d’une occasion pour vérifier à la fin son manque de fiabilité.

Alors que le personnage a connu un développement remarquable au cours des saisons précédentes de la série, Gilliam a révélé qu’il ressent toujours un certain rejet de son personnage, partageant également qu’il a reçu des menaces de mort pour son rôle.

«Au fil des ans, ce qui a été surréaliste pour moi, c’est que parfois les gens ne sont pas capables de distinguer la fiction de la réalité et ils supposent que je suis le Père Gabriel et non Seth Gilliam. Quand ils ont remis en question les décisions prises par le personnage dans la série et ont commencé à m’envoyer des menaces de mort… c’était surréaliste. «

D’un autre côté, Gilliam a joué dans l’épisode le plus récent de ‘Les morts qui marchent’ titré ‘Un de plus’, poursuivant ainsi les nouveaux épisodes de la saison 10 spectacle prolongé.