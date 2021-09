L’acteur de télévision Michael K. Williams retrouvé mort

Aujourd’hui, la mort de Michael K. Williams, un acteur de télévision américain de premier plan, a été signalée à l’âge de 54 ans. Williams était connu pour ses rôles dans des productions très médiatisées telles que « Boardwalk Empire », « The Wire » et « Lovecraft Country ».

Le premier rapport sur la mort de Williams a été fait par le New York Post, notant que l’acteur a été retrouvé mort dans son appartement de Brooklyn dans l’après-midi de ce lundi 6 septembre. Pour l’instant, les causes de sa mort restent inconnues.

Michael K. Williams est né dans le quartier de Brooklyn, New York le 22 novembre 1966, commençant dans l’industrie du divertissement en tant que chorégraphe et danseur de soutien, participant à la production de vidéoclips pour des artistes de stature internationale tels que George Michael ou Madone.

Lorsque ses talents ont été découverts par le regretté rappeur Tupac Shakur, il l’a aidé à décrocher un rôle de son frère dans le film « Bullet » de 1996, commençant à décrocher des rôles de soutien dans des productions telles que « Law and Order: Special Victims Unit », » Alias ​​” ou “ Les Sopranos ”.

Williams serait en mesure d’incarner son personnage le plus connu grâce à la série HBO « The Wire », où il a joué le rôle d’Omar Little entre 2002 et 2008. au point d’être cité par l’ancien président américain Barack Obama comme son personnage télévisé préféré en 2008.

Tout au long de sa carrière, Michael K. Williams a reçu cinq nominations aux Emmy Awards, la plus récente de l’édition 2021 de la cérémonie pour son travail sur la série télévisée annulée « Lovecraft Country », l’une de ses dernières oeuvres télévisées pour laquelle il a été nominé dans la catégorie du « Meilleur acteur dans un second rôle ».