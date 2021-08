L’acteur de Stranger Things Joe Keery dit qu’il ne se lave pas les cheveux

LITZEE Crépine de vidange pour douche et salle de bain, lot de 4 crépines d'évier collecteur de cheveux avec ventouse, silicone, avec ventouse, pour lavabo,

se déforme facilement. Veuillez noter qu'il ne convient que pour les carreaux lisses ou les surfaces en verre, pas pour les surfaces givrées ou inégales. Bouchon sûr et fiable : conçu avec une ventouse. Il peut être fixé où vous voulez. Maintient l'eau et les jouets qui coulent tout en évitant les blocages excessifs. Bloque l'odeur des eaux usées et éloigne les puces de l'évier. Les trous de drainage sur le couvercle du drain sont propres et denses, donc le drainage est très rapide. Excellent produit : conçu avec une bonne étanchéité, comparable à d'autres couvercles de drain de douche en caoutchouc, le couvercle en silicone est plus doux et durable. Il ne se décolore pas et ne se déforme pas facilement. Durable, pas besoin de changer souvent le bouchon de vidange. Le trou de vidange du couvercle est propre et dense, il se vide donc très rapidement. Utilisations : Convient pour les drains de salle de bain, les éviers de cuisine, les éviers et les drains de baignoire ; attrape