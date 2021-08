L’acteur de Jar Jar Binks adorerait jouer M. Fantastic dans le MCU

Guerres des étoiles la star, Ahmed Best, a déclaré son désir de jouer Reed Richards AKA Mr. Fantastic dans le prochain film Fantastic Four de Marvel. L’acteur, qui est surtout connu pour avoir interprété Jar Jar Binks dans le Guerres des étoiles trilogie prequel, a répondu sur les réseaux sociaux à l’idée que Marvel Studios envisage de faire jouer un acteur noir à M. Fantastic.

Jetant officiellement mon chapeau dans ce ring. https://t.co/5YeafbuO6f – Ahmed BEST (@ahmedbest) 16 juillet 2021

Suite à la révélation que Pays de Lovecraft la star, Jonathan Majors, jouera Kang le Conquérant (et ses variantes), a écrit le critique Zaki Hassan ; « » Étant donné que le vrai nom de Kang est Nathaniel Richards et qu’il est un descendant éloigné de Reed Richards, je ne pense pas qu’il soit déraisonnable de penser que la version MCU de M. Fantastic sera jouée par un acteur noir. » Avec cette idée en tête, Ahmed a simplement répondu…

« Officiellement en train de jeter mon chapeau dans ce ring. »

Être averti, SPOILERS pour la finale de Loki suivre. Tous ceux qui ne l’ont pas vu partir ? Bon. Majors a finalement été introduit lors des événements dramatiques de la Loki finale, avec l’acteur jouant l’une des nombreuses variantes de Kang, dans ce cas, Celui qui reste. Kang étant un descendant de Reed Richards, il va de soi que Marvel recherche peut-être un acteur noir pour diriger la famille des super-héros, ce qui Ahmed Meilleur apprécierait clairement.

Best a été traité de manière honteuse par un certain sous-ensemble de la fanbase après son rôle de Jar Jar Binks, la santé mentale de l’acteur étant extrêmement affectée par la réponse injustement dure. L’acteur a même eu peur d’assister Guerres des étoiles événements en raison de fans mécontents. Avoir la possibilité de jouer M. Fantastic contribuerait grandement à relancer l’acteur dans le cinéma de franchise, ainsi qu’à lui donner l’occasion de montrer au public ce qu’il peut faire au-delà de Binks.

L’événement Disney Investor Day de l’année dernière a finalement révélé les plans de Marvel pour un Les quatre Fantastiques. Au cours de l’événement, il a été confirmé que Spider-Man : loin de chez soi le réalisateur, Jon Watts, est à bord pour diriger le film, qui amènera la famille super puissante de Marvel dans le MCU. Actuellement, il n’y a pas de mot sur ce que Marvel Studios prévoit de faire avec les super-héros emblématiques afin de les amener dans le MCU, ou sur qui ils prévoient de lancer pour les jouer, mais les rumeurs volent en masse depuis l’annonce avec beaucoup d’espoir ce Le Bureau la star, John Krasinski, signera sous le nom de Reed Richards.

Avec des gens comme Les quatre fantastiques et Les X-Men maintenant sous l’égide de Marvel, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé qu’il avait hâte d’ajouter ces personnages à la liste MCU. « La vérité est que je suis excité pour chacun d’eux. Je suis excité, et ce ne sont pas seulement les noms de renom que vous connaissez – il y a des centaines de noms sur ces documents, sur ces accords », a déclaré Feige à propos de tous les personnages qui Marvel peut désormais être utilisé sur grand et petit écran. « Et le fait que Marvel soit aussi proche que possible d’avoir accès à tous les personnages, c’est quelque chose dont je rêve depuis près de 20 ans chez Marvel. Et c’est très excitant. »

Malgré son excitation, Feige a quelque peu refroidi les esprits de Les quatre Fantastiques fans, déclarant qu’il n’est pas prévu de révéler le casting ou quoi que ce soit d’autre lié au film de si tôt. « Je ne pense pas que ce soit bientôt », a-t-il déclaré alors qu’il assistait à un événement sur le tapis rouge pour Veuve noire. « Ce [Black Widow] est notre premier événement tapis rouge en deux ans. Nous verrons ce qui se passera avec les prochains rassemblements et événements de fans où nous pourrons publier plus de nouvelles. J’espère dans un futur proche. »