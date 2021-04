L’acteur de Harry Potter se souvient de la rencontre inattendue d’Alan Rickman lors du dernier jour de tournage

Pour huit films, la fin Alan Rickman a joué le rôle de l’odieux maître des potions Severus Snape dans le Harry Potter films. Cruel, vindicatif et mesquin, Snape a souvent fait du camarade de classe de Harry Neville Londubat, joué par Matthew Lewis, l’objet de son intimidation. Mais dans la vraie vie, la relation entre les deux était très différente. Dans une interview avec Michael Rosenbaum, Lewis a rappelé à quel point il respectait Rickman et une rencontre mémorable qu’il avait eue avec l’acteur décédé lors de son dernier jour de tournage.

« Au [Rickman’s] le jour dernier, je suis allé à sa caravane … Et je lui ai juste dit: « Hé, je sais que c’est ton dernier jour, et je voulais juste dire que c’était incroyable, d’avoir travaillé avec toi pendant si longtemps. Je sais que nous n’avons pas vraiment beaucoup parlé, mais je voulais juste dire que c’était parce que j’étais terrifié, mais vous étiez incroyable. Je veux juste vous dire merci de m’avoir permis de travailler avec vous pendant 10 ans et de ne jamais me crier dessus ni de traiter aucun d’entre nous comme quelque chose de moins que votre égal. Et il m’a dit: «Entre. Et il a mis la bouilloire en marche, et nous avons pris une tasse de thé et nous avons discuté de ce que j’allais faire dans ma carrière et de ce qu’il m’a recommandé de faire. «

Il est intéressant de considérer la nette divergence dans la manière dont Snape a intimidé et rabaissé Neville Londubat, par rapport à la façon dont Rickman était encourageant pour Lewis lorsque les caméras ne tournaient pas. Les mots d’encouragement de Rickman signifiaient clairement beaucoup pour Lewis, car Harry Potter était sur le point de se terminer et le jeune acteur était sur le point d’essayer de réinventer sa carrière de jeune acteur après avoir joué un rôle aussi connu dans son enfance.

Depuis que j’ai laissé Neville derrière, Matthew Lewis est apparu dans un certain nombre de projets bien accueillis. Mais telle est la popularité écrasante de Harry Potter que pour de nombreux fans, Lewis sera aussi le petit Neville anxieux et rond. L’acteur a admis qu’il peut parfois être frustrant de voir le public ignorer sa trajectoire de carrière et le CV impressionnant qu’il a construit depuis. Harry Potter.

«Je suis encore un peu frustré parfois quand les gens disent: ‘Oh, il est’ – par exemple, je fais cette émission à la minute; c’est sur PBS, et comme beaucoup de titres le sont, ‘ Il n’est plus Neville Londubat. C’est comme: «Je n’ai pas été ça depuis 10 ans». Et j’ai fait des choses qui ont été tellement différentes. Par exemple, j’ai été dans des drames qui ont remporté des BAFTA et fait tout ce genre de choses. «

« Et je ne me vante pas; c’est comme si j’avais fait tout ça et comme 10 ans plus tard, c’est toujours comme si les gens prétendaient que j’ai en quelque sorte sauté d’Harry Potter à ça et j’ai complètement ignoré le voyage qu’il a pris Cela peut être frustrant – non pas que je sois frustré par quoi que ce soit à voir avec Harry Potter – mais c’est comme si vous aviez cette voix dans votre tête qui disait: « Hé, tu sais tout ce travail que tu as fait pour le passé 10 ans, personne ne l’a vu. Personne ne s’en soucie. Ils pensent toujours que c’est le premier travail que tu as fait depuis Harry Potter. «

Espérons que Lewis trouvera bientôt un rôle qui l’établira définitivement en tant qu’acteur adulte chevronné devant le public afin qu’ils puissent enfin arrêter de le voir uniquement sous le nom de Neville Londubat.

Sujets: Harry Potter