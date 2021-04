L’acteur de Game of Thrones qui sera dans la quatrième saison de Stranger Things

Les fans attendent la quatrième saison de Des choses plus étranges, l’une des grandes séries originales du service de streaming Netflix, et petit à petit nous avons commencé à connaître plus de détails. Son tournage avait commencé en mars 2020, mais comme beaucoup d’autres productions cinématographiques et télévisuelles, il a été victime de la pandémie de coronavirus et ils ont été contraints de reporter le tournage à septembre.

Nous avons officiellement eu un petit aperçu qui a révélé que Jim Hopper est vivant et reste prisonnier en Russie. Son interprète, David Harbour, a déclaré que nous connaîtrions une histoire du personnage jamais vue auparavant. Tandis que Finn Wolfhard (Mike) et Gaten Matarazzo (Dustin) ils anticipaient que le quatrième opus sera le plus effrayant et le plus sombre de tous, et ses photos du plateau de tournage le prouvent.

Fin 2020, nous avons fait la connaissance des nouveaux acteurs qui seront ajoutés à la saison 4 de la fiction, tels que Levon Thurman Hawke (Eddie), Sherman Augustus (The Colonel) et Robert Englund, reconnus dans le monde entier pour avoir joué Freddy Krueger. Qui sera aussi Tom Wlashiha, et si son nom ne vous semble pas très familier, nous vous dirons que il est Jaqen H’ghar sur Game of Thrones.

L’acteur a joué la mystérieuse figure de Braavos, un homme sans visage qui rencontre Arya Stark et l’aide à s’échapper de Harrenhal, pour lui apprendre plus tard tout sur son groupe religieux d’assassins. Dans l’émission Netflix, ce sera Dmitri, un gardien de prison russe qui aura un lien direct avec Jim Hopper, donc nous le verrons plus d’une fois et ce sera important dans le développement de l’intrigue.

Jusqu’au moment aucune date de première exacte pour la quatrième saison n’a été annoncée, malgré quelques rumeurs, et ses fans attendent l’annonce de la plateforme Netflix dans les réseaux sociaux avec le jour où nous connaîtrons la suite de l’une des histoires les plus populaires de ces dernières années.