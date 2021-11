L’acteur de Better Call Saul, Tony Dalton, fait l’éloge de la saison 6 et l’appelle "Hors de contrôle"

Tony Dalton, qui fait actuellement des vagues en jouant Jack Duquesne/Swordsman dans Oeil de faucon, a obtenu son rôle décisif en jouant Lalo Salamanca dans AMC’s Tu ferais mieux d’appeler Saul. Introduit pour la première fois dans la saison 4 en tant que personnage récurrent, Lalo est rapidement devenu l’un des principaux antagonistes de la série. La sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul a eu une production tumultueuse en raison de la pandémie de Covid-19 et de l’effondrement de Bob Odenkirk sur le plateau. Cependant, Tu ferais mieux d’appeler Saul le tournage de la saison 6 touche à sa fin et les fans sont impatients de voir ce qui sera probablement une dernière saison explosive.

Tony Dalton s’est assis avec Collisionneur récemment pour parler de son rôle de Swordsman dans la série Disney+ Oeil de faucon. Il était reconnaissant de l’opportunité et aimait faire partie du MCU, révélant sa préparation intense pour jouer le personnage. Dalton a également parlé de Tu ferais mieux d’appeler Saul mais n’a pas révélé grand-chose. L’ensemble des acteurs et de l’équipe de Tu ferais mieux d’appeler Saul ont été discrets sur la saison à venir, et Dalton n’était pas différent. Lorsqu’on lui a demandé comment c’était de lire les scripts, Dalton a répondu avec enthousiasme :

« C’était très excitant. Très très excitant. Vous n’avez aucune idée de ce qui va se passer. C’est hors de contrôle ce que ces gars ont écrit. Hors de contrôle. »

Après la finale époustouflante de la saison 5, Lalo Salamanca de Dalton semblait avoir compris qui l’avait trahi et chercherait à se venger. Quant à l’avocat véreux titulaire de Bob Odenkirk, Saul Goodman (anciennement Jimmy McGill), il a esquivé une balle lorsque Kim Wexler (Rhea Seehorn) a réussi à dissiper les soupçons de Lalo à son sujet. Wexler empruntait elle-même un chemin sombre dans la saison 5, laissant les fans inquiets quant à son sort. Un autre personnage préféré des fans qui, selon les fans, ne s’en sortira pas vivant est Nacho Varga, interprété par Michael Mando. Son sort a été laissé en suspens après l’échec de la tentative d’assassinat de Lalo par Gus Fring.

Qui survit ? Qui va casser mal ? Nous saurons bientôt quand Tu ferais mieux d’appeler Saul la saison 6 sera diffusée l’année prochaine. La dernière saison prolongée de 13 épisodes sera divisée en deux parties, les mêmes que la dernière saison de son prédécesseur, Breaking Bad. Better Call Saul La première partie de la saison 6 devrait être diffusée au début de 2022 et la deuxième partie en été. Parmi les autres personnages de la série, citons Giancarlo Esposito en tant que chef de file de la drogue rusé Gustavo Fring, Jonathan Banks en tant qu’ancien flic tordu Mike Ehrmantraut et Patrick Fabian en tant que Howard Hamlin.

Seulement deux épisodes et Tony Dalton a déjà impressionné les fans avec son interprétation de Swordsman dans Oeil de faucon. Le personnage était un mentor pour Clint Barton dans les bandes dessinées et a également été un super-héros. Reste à savoir si Oeil de faucon établira Jack Duquesne comme quelqu’un du passé de Barton. Dalton a expliqué à ScreenRant comment il s’était inspiré d’Errol Flynn pour jouer à Swordsman.

« Le personnage de Jacques Duquesne, lorsqu’il a été écrit pour la première fois dans les bandes dessinées, est basé sur Errol Flynn. C’était un gros plus pour moi car là, vous pouvez vraiment saisir beaucoup de matériel de ses films et tout et obtenir une essence de ce genre de cape et d’épée, dandy, genre de mec pimpant. Et, je pense que c’est quelque chose que je voulais m’assurer que j’ai capturé dans le personnage parce que tout le reste est différent de ce qu’il était dans les bandes dessinées. Mais juste en quelque sorte ça Errol Flynn vibe genre de chose. »

Créé par Jonathan Igla (Des hommes fous) et avec Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Alaqua Cox et Brian D’Arcy, Oeil de faucon a fait ses débuts les deux premiers épisodes sur Disney + le 24 novembre. Les quatre épisodes restants seront diffusés chaque semaine, se terminant le 22 décembre.

