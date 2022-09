merveille

Le quatrième épisode de la nouvelle série Marvel Cinematic Universe avec Tatiana Maslany est arrivé cette semaine.

©IMDBLa série a créé son quatrième épisode.

Cette semaine, l’univers cinématographique Marvel (MCU) j’ammène à Disney+ une nouvelle diffusion de la série du moment pour les fans de la franchise : elle hulk. Protagonisée par Tatiana Maslanyest construit comme une comédie aux accents de drame judiciaire où l’on a appris comment c’était Jennifer Walters est devenu elle hulk et comment il a réussi à gérer cela tout en essayant de continuer avec la normalité de sa vie.

Dans l’épisode qui Disney+ première le mercredi Jennifer Walters a finalement commencé à penser à sortir ensemble et l’a fait en créant un profil en tant que elle hulk. C’est ainsi que la recherche du potentiel allumettes, où des candidats lui sont apparus pour tenter d’organiser une rencontre amoureuse. Bien que tous les hommes qu’elle a vus n’aient pas été montrés à l’écran, il y en a un en particulier qui a attiré son attention.

On parle de Alejo, une personne qui, dans son profil, est décrite comme un modèle, qui aurait pu passer inaperçue auprès de la grande majorité des téléspectateurs mais qui a marqué un tournant en Argentine. C’est que, la photo choisie par la production du MCU montrer le profil de Alejo a été prise d’un acteur bien connu du pays sud-américain, Alejo García Pintosqui a été vu dans des productions telles que Floricente, Chiquititas Oui Presque des anges.

+ Pourquoi Alejo García Pintos apparaît dans She-Hulk

A partir de l’édition de cette semaine, Alejo García Pintos peut dire avec fierté qu’il fait partie de l’une des franchises les plus importantes de l’histoire du cinéma et de la télévision. Pourquoi l’a-t-on vu dans cet épisode et de cette manière ? Bien qu’il n’y ait pas de justification officielle, il existe une explication assez logique qui peut clarifier la situation et qui concerne le vice-président exécutif de merveille, Victor Alonso.

Originaire d’Argentine, Victor Alonso est né dans la ville de La Plata, dans la province de Buenos Aires, la même ville où il est né et a grandi Alejo García Pintos. Tous deux sont amis depuis plus de 50 ans et ont partagé l’école primaire ensemble, où ils ont forgé ce lien. Sans aller plus loin, Alejo García Pintos a été choisi comme hôte de l’événement à travers lequel la ville de La Plata a reconnu Victor Alonso en tant que citoyenne illustre et était également chargé de l’associer à la Club de gymnastique et d’escrime La Platadont il est un fervent partisan.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂