L’Académie a rejeté l’Oscar d’Anthony Hopkins par appel vidéo

Colombine Taie D'oreiller65x65cm - Orange - Linge de lit Oscar - coton - Blancheporte

Le linge de lit Oscar de Colombine® vous donnera l'envie de prolonger vos nuits ! D'une douceur exquise, il est animé d'un imprimé à la fois graphique et minimaliste qui donnera du pep's à la déco de votre chambre. - Couleur orange - Taille Taie d'oreiller volant plat : 65x65cm - COMPOSITION • 100% coton (57 fils/cm²), naturellement doux et résistant DÉTAILS • Qualité supérieure Colombine®, garantie 4 ans • Matière sélectionnée pour sa douceur et sa résistance • Tissage serré et régulier de haute qualité • Taie d'oreiller carrée à motif placé, volant plat : 2 faces différentes • Taie de traversin • Housse de couette : 2 faces identiques. Forme bouteille pour bien border. Existe en grande taille (260x240 cm) • Drap plat : existe en grande taille (270x300 cm) • Drap-housse : coins bien emboîtants (bonnet 26 cm). Existe en grande taille (160x200 cm) • Création exclusive Blancheporte • N'hésitez pas à l'associer aux unis de Colombine® ! • Produit certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Ce label contribue à une sécurité du produit efficace et élevée, au-delà des exigences en vigueur sur le plan national et international ENTRETIEN • Lavage en machine à 60°, mais pour aller plus loin dans la protection de l’environnement, nous vous conseillons de laver votre linge de lit à 40° et de le sécher à l'air libre