Lab Rat est un titre de puzzle indépendant satirique qui arrive sur Steam

Un nouveau titre vient du développeur Chump Squad en tant que Rat de laboratoire est dévoilé à travers une démo gratuite au Steam Game Festival. Ce titre unique est un casse-tête narratif conçu à la main qui met les joueurs au défi de relever des défis difficiles. Le jeu prétend être un titre généré par la machine, mais il évolue au fur et à mesure que vous terminez chaque test en acquérant lentement une compréhension de l’humanité grâce à votre performance.

Le jeu est une expérience de puzzle descendante qui rappelle à de nombreux joueurs Portail la franchise. L’environnement de test de la machine, les sujets humains et le ton général du titre orientent de nombreux joueurs vers une atmosphère familière alors que le jeu prend un ton satirique pour la résolution d’énigmes et l’intelligence artificielle. Bien que ce titre soit plutôt simple dans son concept, son histoire peut évoluer de manière inattendue grâce à un simple dialogue et un peu d’humour.

Dans Rat de laboratoire, les joueurs doivent affronter une IA obsédée par les métriques qui surveille la progression des joueurs à travers des centaines d’énigmes. Regardez comment il construit lentement un profil, divertit et continue d’observer l’évolution du joueur à travers chaque environnement.

Ce titre permettra aux joueurs de manœuvrer des objets, de détourner des lasers et de manipuler l’électricité dans le but de résoudre des énigmes. Alors que chaque test devient de plus en plus difficile, la machine chahute le joueur pour être humain tout au long de l’expérience.

Les joueurs doivent déjouer la machine et tenter de sortir de l’environnement du puzzle. Pendant que chaque mission est terminée, les joueurs peuvent afficher des analyses en jeu qui font évoluer l’IA avec le joueur en fonction de leurs réactions aux tests.

Il s’agit d’un casse-tête narratif artisanal qui suit une aventure satirique dans les tests humains. L’IA surveille les joueurs et construit une compréhension complètement erronée de l’humanité basée uniquement sur vos données de réponse et vos performances de puzzle.

Le but du jeu est de se moquer de l’absurdité des interactions générées par algorithme. Bien que le jeu puisse sembler être une rencontre influencée par la machine, le jeu est en fait créé par une équipe d’humains qui a travaillé sur plusieurs autres titres.

Le jeu est de nature simpliste, mais à mesure que les joueurs plongent plus profondément dans son étrange tradition, ils en viendront à comprendre la machine.

En ce qui concerne les joueurs, le jeu est le meilleur pour tous les âges. Les joueurs doivent profiter des énigmes pour rencontrer ce titre, mais à part cela, le contenu est adapté aux familles et sans danger pour toutes les personnes impliquées.

Rat de laboratoire est sur le point de sortir dans un proche avenir, mais aucune date n’a encore été révélée. Jusque-là, les joueurs peuvent explorer la page Steam et le site des développeurs pour plus d’informations.