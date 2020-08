La Xbox Series X remporte le prix de la technologie la plus recherchée à la Gamescom 2020

La Gamescom atypique de 2020 fait suite à cette année atypique et nous a offert un événement très, très différent de ce à quoi nous sommes habitués dans l’événement européen par excellence.

Cette année, la ville allemande de Cologne ne s’est pas habillée pour recevoir les milliers de joueurs du monde entier qui s’y rassemblent, mais elle a offert un événement très intéressant au format numérique dans lequel des prix aussi intéressants ont été décernés. comme celui que nous partageons avec vous ci-dessous.

Xbox Series X et Project xCloud, les deux grands invités de la Gamescom 2020

La Xbox Series X a remporté un prix comme on dit atypique, elle a remporté le «Most Wanted Tech Award» à la Gamescom 2020 même s’il faut dire qu’il n’y avait pas de concurrence directe et que seule la console Microsoft est allée au salon et a remporté le prix .

Au-delà de cataloguer ce prix comme quelque chose d’anecdotique, nous ne devons pas oublier que la Xbox Series X a été conçue pour être la console la plus puissante de la prochaine génération de consoles, nous devons donc souligner que même si ce prix n’a pas beaucoup de valeur réelle de la part des participants. , Je n’aurais pas été le moins du monde surpris d’avoir remporté le même prix avec d’autres consoles lors de l’événement comme la PlayStation 5.

Nous espérons que l’année prochaine nous pourrons profiter pleinement d’un événement réel et que toutes les entreprises pourront y assister avec toutes les garanties ainsi que leurs visiteurs.